Αιματηρή ληστεία στη Σαλαμίνα: Προσήχθη η νύφη της 75χρονης

Εξελίξεις στην υπόθεση της αιματηρής ληστείας στη Σαλαμίνα, με τις αστυνομικές αρχές να προσάγουν ως δράστη του εγκλήματος τη νύφη της 75χρονης γυναίκας, που εντοπίστηκε νεκρή σε μονοκατοικία της περιοχής.

Η νύφη της 75χρονης στη Σαλαμίνα φέρεται να ομολόγησε το έγκλημά της, με την ΕΛ.ΑΣ., στην πρώτη της εκτίμηση, να κάνει λόγο για δύο ή περισσότερους δράστες.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής, το οποίο έφερε στη δημοσιότητα το ΕΡΤnews, ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Σαλαμίνα: Η νεκροψία και το χρονικό

Η νεκροψία-νεκροτομή δείχνει ότι βρήκε ένα μαρτυρικό θάνατο ενώ έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια.

Ως προς το χρονικό, η γυναίκα έπεσε θύμα ληστείας στο σπίτι της αργά το απόγευμα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025, στην οδό Ικάρου 31 στη Σαλαμίνα και εντοπίστηκε νεκρή από την κόρη της περίπου τρεις ώρες μετά, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι πιθανότατα από μπουκάλι.