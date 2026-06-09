Αίγιο: Τραύμα από πυροβολισμό φέρει ο νεκρός γιος

Στο σενάριο της εγκληματικής ενέργειας φαίνεται πως καταλήγουν οι αρχές σχετικά με το συμβάν στο Αίγιο, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στον Λόγγο.

Υπενθυμίζεται πως μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στο Αίγιο, ενώ για την ίδια υπόθεση προσήχθη ένας 65χρονος ιταλικής καταγωγής, ο οποίος θεωρείται ως κύριος ύποπτος στην υπόθεση.

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες του συμβάντος στο Αίγιο, μητέρα και γιος έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, με πληροφορίες της ΕΡΤ να μεταδίδουν πως ο 26χρονος νεκρός φέρεται να είχε, αρχικά, τραύμα από πυροβολισμό.

Νεκροί μητέρα και γιος στο Αίγιο: Στο σημείο ιατροδικαστής

Στο σημείο, έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει τον χώρο, διενεργώντας έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ έχει κληθεί και ιατροδικαστής ο οποίος αναμένεται να εκδώσει σχετικό πόρισμα.

Αξίζει να τονιστεί πως ο 26χρονος γιος, μετά τον πυροβολισμό που φέρεται να δέχθηκε στο Αίγιο, είχε και τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ανάλογα πλήγματα φέρει και η μητέρα του.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι θα εξετάσουν τα όσα θα καταθέσει ο 65χρονος βασικός ύποπτος. Στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μαχαίρι, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί στα αρμόδια εγκληματολογικά εργαστήρια.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ