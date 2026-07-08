Αίγιο: Το σενάριο η μητέρα να σκότωσε τον γιο της ερευνούν οι Αρχές

Το ενδεχόμενο η 54χρονη μητέρα να σκότωσε πρώτα τον 26χρονο γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε, εξετάζουν οι Αρχές για το συμβάν στο Αίγιο, καθώς την υπόθεση διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετωπίσης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου, ενώ για την υπόθεση προφυλακίστηκε ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας. Ο ίδιος, με υπόμνημα, είχε υποστηρίξει το παραπάνω ενδεχόμενο.

Όπως ειπώθηκε, μελετώντας τα στοιχεία οι αστυνομικοί της υπηρεσίας εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε πρώτα τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σημαντικό στοιχείο για να εξαχθεί το συγκεκριμένο συμπέρασμα είναι το γεγονός, ότι η μαχαιριά στην πλάτη της 54χρονης, για την οποία γινόταν αρχικά λόγος, φαίνεται να αμφισβητείται από την ιατροδικαστική έκθεση.

Αίγιο: Τι είχε πει ο 65χρονος στον 26χρονο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ο γιος της επέστρεψε από το Βερολίνο για να την πείσει να δεχθεί βοήθεια από ψυχίατρο.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως την είχαν προτρέψει να νοσηλευτεί στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, αλλά η ίδια αρνήθηκε και τότε ο 65χρονος σύντροφός της ενημέρωσε τον 26χρονο πως η κατάσταση είναι δύσκολη και δεν μπορεί να την πείσει πως χρειάζεται βοήθεια.

Αίγιο: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές του 65χρονου

Στη δημοσιότητα ήρθαν οι τοξικολογικές εξετάσεις του 65χρονου βασικού υπόπτου για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, όπως αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο αίμα του 65χρονου κατηγορούμενου για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο εντοπίστηκαν ίχνη ινδικής κάνναβης και υπνωτικών χαπιών.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο 65χρονος είχε υποστηρίξει πως «κοιμόταν και ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν». Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις ανακριτικές Αρχές, οπότε κρίθηκε προφυλακιστέος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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