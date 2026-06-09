Αίγιο: Οι αρχές εξετάζουν κηλίδα αίματος σε μπλούζα - Τι κατέθεσε ο βασικός ύποπτος

Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση στο Αίγιο, όπου εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους μία 54χρονη και ο 26χρονος γιος της.

Υπενθυμίζεται πως οι αρχές έχουν προσαγάγει έναν 65χρονο σχετικά με το περιστατικό στο Αίγιο, με τις τελευταίες πληροφορίες του ΣΚΑΪ και του Alpha να διευκρινίζουν πως βρέθηκε μία μπλούζα του βασικού υπόπτου με ίχνη αίματος.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, φέρεται να είχε αμυχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλη με ένα εκ των δύο θυμάτων στο Αίγιο, ενώ το σπίτι δεν φαίνεται να είχε παραβιαστεί.

Αίγιο: Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το συμβάν στο Αίγιο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 65χρονος, φέρεται να είχε μια έντονη αντιπαράθεση με τον 26χρονο γιο της συζύγου του, ο οποίος είχε επιστρέψει μόλις πριν από δύο ημέρες από τη Γερμανία, όπου πραγματοποιούσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές.

Ακολούθησε πάλη και συμπλοκή ανάμεσά τους, κάτι που μαρτυρά η έντονη αναστάτωση στο εσωτερικό του σπιτιού, καθώς έπιπλα, φορητός υπολογιστής, οικιακές συσκευές και άλλα αντικείμενα βρίσκονταν στο πάτωμα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 65χρονος αρχικά σκότωσε τον 26χρονο μέσα στο δωμάτιό του, ξύπνησε η 54χρονη μητέρα ενδεχομένως για να δει τι συμβαίνει, πιθανόν αντιστάθηκε ή προσπάθησε να αποτρέψει τον σύντροφό της, ο οποίος σκότωσε και την ίδια πιθανόν μέσα στην κρεβατοκάμαρά τους.

Ο 26χρονος σύμφωνα με τον ιατροδικαστή φέρει και ένα τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι, που δεν επέφερε τον θάνατο. Πιθανόν, τον πυροβόλησε με αυτό, ο νεαρός σάστισε, πονούσε και ο 65χρονος τον αιφνιδίασε με το μαχαίρι. Ο γιος φέρεται να έχει βρεθεί μέσα στο δωμάτιό του και η μητέρα στον διάδρομο έξω από αυτό, όταν σηκώθηκε να δει τι συμβαίνει.

Αίγιο: Τι κατέθεσε ο 65χρονος

Ο 65χρονος βασικός ύποπτος εξετάζεται και, αρχικά, υποστήριξε ότι κοιμόταν, πως ξύπνησε στις 07:30 και πήγε να ξυπνήσει τη σύζυγό του περίπου στις 10:00 γιατί είχαν ραντεβού με γιατρό στις 11:00.

Ισχυρίζεται ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου για να τους δει, γιατί οι σοροί ήταν πίσω από αυτήν και δεν μπορούσε να την ανοίξει.

Ο ίδιος ειδοποίησε τον γείτονα στις 12:00 το μεσημέρι. Ωστόσο, ο θάνατός τους προσδιορίζεται χρονικά αρκετές ώρες πριν από τον εντοπισμό τους και η κατάσταση των σορών αναδεικνύει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Με πληροφορίες από Alpha