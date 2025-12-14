Αίγιο: Νεκρός εντοπίστηκε ο μποξέρ που χτύπησε γιατρό στο νοσοκομείο

Νεκρός κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (14/12) ο 45χρονος από το Αίγιο ο οποίος φέρεται να προκάλεσε επεισόδιο στο νοσοκομείο της πόλης, γρονθοκοπώντας έναν γιατρό.

Τον 45χρονο στο Αίγιο, όπως μεταδίδουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, τον εντόπισαν άτομα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, οι οποίοι στη συνέχεια κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μόλις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αίγιο: Το χρονικό του επεισοδίου στο νοσοκομείο

Το αρχικό επεισόδιο έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 45χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του και το αν σχετίζεται με το αρχικό πρόβλημα για το οποίο προσήλθε την Παρασκευή στο Νοσοκομείο Αιγίου.

Με πληροφορίες από pelop.gr