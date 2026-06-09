Αίγιο: Νεκροί μητέρα και γιος - Βρέθηκαν στο σπίτι τους

Μία μητέρα και ο γιος της βρέθηκαν νεκροί στο Αίγιο, μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου tempo24.news, η γυναίκα και ο γιος της που ζούσαν στον Λόγγο, εντοπίστηκαν νεκροί «μέσα σε μία λίμνη αίματος» και στα σώματά τους εντοπίζονται τραύματα από μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη και έχει κληθεί ιατροδικαστής, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης και της εγκληματικής ενέργειας.

Το μέσο thebest.gr αναφέρει ότι η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή είναι 54 ετών και ο γιος της, 26.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, για την υπόθεση ανακρίνεται ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της 54χρονης.

Με πληροφορίες από tempo24, thebest





