ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αίγιο: Νεκροί μητέρα και γιος - Βρέθηκαν στο σπίτι τους

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα - Ανακρίνεται 65χρονος σύμφωνα με πληροφορίες

The LiFO team
The LiFO team
ΑΙΓΙΟ ΛΟΓΓΟΣ ΜΗΤΕΡΑ ΓΙΟΣ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
0

Μία μητέρα και ο γιος της βρέθηκαν νεκροί στο Αίγιο, μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου tempo24.news, η γυναίκα και ο γιος της που ζούσαν στον Λόγγο, εντοπίστηκαν νεκροί «μέσα σε μία λίμνη αίματος» και στα σώματά τους εντοπίζονται τραύματα από μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη και έχει κληθεί ιατροδικαστής, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης και της εγκληματικής ενέργειας.

Το μέσο thebest.gr αναφέρει ότι η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή είναι 54 ετών και ο γιος της, 26.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, για την υπόθεση  ανακρίνεται ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της 54χρονης.

Με πληροφορίες από tempo24, thebest


 
 

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

LIFO UPFRONT LIFO

Ελλάδα / Upfront 2026: Μάγδα Φύσσα, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Φοίβος Δεληβοριάς και άλλοι ομιλητές

Αύριο πραγματοποιείται το πέμπτο συνέδριο της LiFO και της Tsomokos για την ισότητα, τη συμπερίληψη, την ποικιλομορφία και την ορατότητα στην Ελλάδα στο Ωδείο Αθηνών και ανοίγει ξανά τη συζήτηση για έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς – πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο, πιο ανεκτικό
THE LIFO TEAM
Αττικόν Απόλλων: Αποκαταστάθηκε το πεζοδρόμιο στη Σταδίου μετά από 14 χρόνια

Ελλάδα / Αττικόν - Απόλλων: Ελευθερώθηκε το πεζοδρόμιο στη Σταδίου μετά από 14 χρόνια

Τα φώτα του ιστορικού κινηματογραφικού συγκροτήματος Αττικόν - Απόλλων έσβησαν βιαίως το 2012 από την πυρκαγιά που ξέσπασε - Οι σημερινές εικόνες από το σημείο δίνουν νέα πνοή στην προοπτική της επαναλειτουργίας τους
THE LIFO TEAM
 
 