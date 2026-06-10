Αίγιο: Συνελήφθη για διπλή ανθρωποκτονία ο 65χρονος

Για οπλοκατοχή και ανθρωποκτονία εκ προθέσεως συνελήφθη ο 65χρονος βασικός ύποπτος για τον θάνατο μητέρας και γιου στο Αίγιο, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, να στέκεται στην υπόθεση.

Όσον αφορά τον διπλό θάνατο στο Αίγιο, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε: «επειδή δεν πείθει τους αστυνομικούς που τον εξέτασαν και υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις στην κατάθεση που έχει δώσει, δικαιολογούν και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του».

«Γι' αυτό, στο διαβιβαστικό της δικογραφίας που θα συνοδεύσει σήμερα αυτόν τον άνθρωπο στον εισαγγελέα, θα περιλαμβάνει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας» συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Αίγιο: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος

Στα ευρήματα που εξετάζονται είναι, μεταξύ άλλων, το μαχαίρι που εντοπίστηκε σε γλάστρα, το αεροβόλο με το οποίο βλήθηκε ο 26χρονος, μία μπλούζα με ίχνη αίματος, τα δακτυλικά αποτυπώματα και το γενετικό υλικό.

Ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί αναμένουν και το τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης στις σορούς της 54χρονης και του 26χρονου, με το οποίο θα προσδιορίζονται, τόσο η ακριβής ώρα θανάτου των δύο θυμάτων, όσο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος.

Όσον αφορά στον 65χρονο Ιταλό υπήκοο, ο οποίος έχει προσαχθεί και εξετάζεται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου, συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του με την υπόθεση, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψή του με την κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής, μετά τον εντοπισμό του αεροβόλου στο σπίτι.

Αίγιο: Τι κατέθεσε ο 65χρονος ύποπτος

Ο 65χρονος βασικός ύποπτος εξετάζεται και, αρχικά, υποστήριξε ότι κοιμόταν, πως ξύπνησε στις 07:30 και πήγε να ξυπνήσει τη σύζυγό του περίπου στις 10:00 γιατί είχαν ραντεβού με γιατρό στις 11:00.

Ισχυρίζεται ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου για να τους δει, γιατί οι σοροί ήταν πίσω από αυτήν και δεν μπορούσε να την ανοίξει.

Ο ίδιος ειδοποίησε τον γείτονα στις 12:00 το μεσημέρι. Ωστόσο, ο θάνατός τους προσδιορίζεται χρονικά αρκετές ώρες πριν από τον εντοπισμό τους και η κατάσταση των σορών αναδεικνύει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.