Αίγιο: Από ρούχα και κάμερες συνελήφθη ο 65χρονος - Πώς έκανε την επίθεση

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και παράβαση του νόμου περί όπλων ασκήθηκε στον 65χρονο για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, στον Λόγγο Αιγιαλείας.

Ο 65χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία στο Αίγιο, συνελήφθη σήμερα, Τετάρτη, με τις παραπάνω κατηγορίες, με την Αστυνομία να εκδίδει ανακοίνωση για το πώς εξιχνιάστηκε το έγκλημα.

Μεταξύ άλλων, η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών μέσα σε σπίτι στο Αίγιο, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη γυναίκα και για τον 26χρονο γιο της.

Αίγιο: Πώς η ΕΛΑΣ «έφτασε» στον 65χρονο για τη διπλή δολοφονία

Όπως έγινε γνωστό, η Ελληνική Αστυνομία έφτασε στα ίχνη του 65χρονου αξιοποιώντας πλυμένα ρούχα, που εντόπισε στο σπίτι όπου τελέστηκε το έγκλημα και έφεραν κηλίδες αίματος, και βιντεοληπτικό υλικό από γειτονικό σπίτι.

Μεταξύ άλλων, διαπίστωσε πως ο 65χρονος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και όπλο (εξ επαφής) στον 26χρονο γιο και στη συνέχεια, να έπληξε με αιχμηρό αντικείμενο τη 54χρονη.

Παράλληλα, μέσα στο σπίτι στο Αίγιο, όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους 20 εκατοστών και ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Δολοφονία στο Αίγιο: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο ( εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου».