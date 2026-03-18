Αίγινα: Πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη στο νερό, σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού

Ο Δήμαρχος Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς, μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ για το πρόβλημα με το πόσιμο νερό στο νησί, παρουσιάζοντας το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της βλάβης.

Υπενθυμίζεται πως το νερό στην Αίγινα έχει κριθεί ακατάλληλο για κάθε χρήση από τα μέσα Δεκεμβρίου, με τους κατοίκους να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένα για να φέρουν σε πέρας τις υποχρεώσεις τους.

Ο κ. Ζορμπάς είπε αρχικά πως «εχθές έγινε η πρώτη δοκιμαστική λειτουργία τόσο σε παροχετευτικότητα αλλά και σε πίεση. Όλα πήγαν καλά. Δυστυχώς όμως, εχθές το απόγευμα έπρεπε να αποχωρήσει ο (…) γερανός λόγω της επιδείνωσης του καιρού, οπότε οι εργασίες θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα ή τη Τρίτη. Και Δευτέρα ή Τρίτη θα έχουμε και νερό στην Αίγινα, μέσω του αγωγού (…)».

Αίγινα: Πού παρατηρήθηκε η βλάβη στον αγωγό νερού

Παράλληλα διευκρίνισε ότι «Ο αγωγός είχε τεθεί σε λειτουργία από το 2022, το Γενάρη. Απλά υπήρξε μία βλάβη, μετά από δύο χρόνια, το 2024 σε μία ένωση όπου αυτό είχε επισκευαστεί προσωρινά με σκοπό να επισκευάζονται οριστικά. Δυστυχώς όμως, δεν έγινε αυτή η οριστική αποκατάσταση και στο ίδιο σημείο είχαμε πάλι βλάβη. Οπότε αυτή τη στιγμή, δηλαδή εδώ και περίπου δύο μήνες έχουν αρχίσει οι εργασίες έτσι ώστε η βλάβη αυτή η πρώτη που επαναλήφθηκε, να αποκατασταθεί μόνιμα. Και αυτό το πρόβλημα δεν είναι ανθρωπογενές».

Ως προς το ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του αγωγού, σημείωσε: «το έργο αυτή τη στιγμή τελεί υπό διοικητική παραλαβή προς χρήση, που σημαίνει δηλαδή για τη δοκιμαστική του λειτουργία. Αυτή τη δοκιμαστική λειτουργία την έχει αναλάβει ο ανάδοχος, έτσι ώστε όταν θα ολοκληρωθεί ο χρόνος της δοκιμαστικής αυτής λειτουργίας θα παραδώσει το έργο οριστικά στον Δήμο».

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε το έργο το χρηματοδοτεί η Περιφέρεια, το επιβλέπει η Περιφέρεια με επιβλέποντες μηχανικούς αλλά και με συμβεβλημένη εταιρεία συμβούλων, έτσι ώστε να ακολουθούνται όλες οι οδηγίες που είχαν τεθεί με την αρχική μελέτη και με οικονομικούς πόρους από το ΕΣΠΑ» περιέγραψε.

«Μόλις πληροφορηθήκαμε το πρόβλημα με τον αγωγό, εμείς θέσαμε σε λειτουργία τις γεωτρήσεις που είναι ιδιοκτησίας του Δήμου, καθώς επίσης και μία γεώτρηση που έγινε με ιδιώτη που συμβληθήκαμε, οπότε δεν μείναμε καθόλου από νερό. Απλά το νερό των γεωτρήσεων δεν είναι προς πόση αλλά είναι για ανθρώπινη κατανάλωση» συνέχισε.

«Εμείς στις επανειλημμένες δειγματοληψίες αλλά και σε δειγματοληψίες που έκανε η Περιφέρεια το μέτρο που μας συστήθηκε να λαμβάνουμε είναι να γίνεται παραπάνω χλωρίωση, διότι το υπολειμματικό χλώριο ήταν κάτω του ελάχιστου ορίου, οπότε αυτό το πράξαμε. Πήραμε πάλι πρόσφατα στις 3 Μαρτίου από 19 σημεία δειγματοληψίες και το επαγγελματικό χλώριο είναι στα επίπεδα που πρέπει να είναι. Συνεπώς, επαναλάβαμε ότι δεν είναι κατάλληλο το νερό προς πόση παρά μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση» διευκρίνισε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ