Αίγινα: Η ανακοίνωση της 2ης ΥΠΕ για τον θάνατο του παιδιού 1,5 ετών από πνιγμό

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατο του παιδιού 1,5 έτους στην Αίγινα, ενώ έτρωγε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, χθες, Τρίτη, γύρω στις 19:40, προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας μητέρα, κρατώντας στην αγκαλιά της την 21 μηνών κόρη της, «με αναφερόμενο επεισόδιο πνιγμονής από κατάποση ξένου σώματος (τσουρέκι).

Από το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα. Παρά τις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες, η κατάσταση της ανήλικης επιδεινώθηκε, παρουσιάζοντας προοδευτική αναπνευστική δυσχέρεια και εν συνεχεία καρδιοαναπνευστική ανακοπή, αναφέρει ακόμη η 2η ΥΠΕ.

Αίγινα: Αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης

«Ενημερώθηκε άμεσα το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα διακομιδή περί ώρα 20:45, με τη συνοδεία ιατρού. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε αρχικά με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “Τζάνειο”» συμπληρώνει στη σχετική της ανακοίνωση.

Καταλήγοντας, η 2η ΥΠΕ διευκρινίζει πως η «ανήλικη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών περί ώρα 21:40, όπου καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση από ομάδα εφημερευόντων ιατρών (Αναισθησιολόγο, Καρδιολόγο και Παιδίατρο) επί χρονικό διάστημα 70 λεπτών, χωρίς δυστυχώς θετικό αποτέλεσμα. Για το περιστατικό αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά».

Ως προς το χρονικό, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης, ενώ το παιδί βρισκόταν στο σπίτι του στην Αίγινα.

Τότε ξαφνικά, άρχισε να δυσκολεύεται στην αναπνοή, καθώς ένα κομμάτι από το τσουρέκι προκάλεσε απόφραξη στον αεραγωγό του.

Άμεσα οι γονείς του το μετέφεραν εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, σε κατάσταση πανικού.