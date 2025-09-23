Αιγάλεω: Στη φυλακή ο 32χρονος που επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες

Ποινή φυλάκισης δύο ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε έναν 32χρονο, ο οποίος καταδικάστηκε για επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ανοιχτή δικογραφία και για εμπρησμούς, οδηγήθηκε στη φυλακή.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν πριν από περίπου μία εβδομάδα. Ο 32χρονος ομολόγησε τις πράξεις του, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφή εξήγηση για τα κίνητρα: «Έχω δεχτεί ένα χτύπημα στο κεφάλι μου και δεν λειτουργώ σωστά. Δεν ήθελα να κάνω κακό. Ξαφνικά υπάρχει μια πίεση στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να το δικαιολογήσω», είπε στο δικαστήριο.

Μία από τις γυναίκες περιέγραψε πώς δέχθηκε επίθεση ενώ περπατούσε με την κόρη της: «Μου πιάνει το μπράτσο, με αγκαλιάζει σαν κεφαλοκλείδωμα. Ήταν κολλημένος επάνω μου, το πρόσωπό του ήρθε δίπλα στο δικό μου. Ανέπνεε στο αφτί μου και μετά έφυγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα».

Ο πατέρας 14χρονης κατέθεσε ότι ο δράστης άρπαξε την κόρη του από τον λαιμό, την έριξε στο πεζοδρόμιο και τη χτύπησε, ενώ η μητέρα 17χρονης ανέφερε πως ο 32χρονος κατέβασε το παντελόνι του και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά στην κόρη της, έξω από το σπίτι τους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν αν ο καταδικασθείς εμπλέκεται και σε άλλες επιθέσεις στην περιοχή.



