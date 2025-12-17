Αιγάλεω: Μαθητές καταγγέλλουν καθηγήτρια για προβολή ακατάλληλου αποσπάσματος από το «Black Mirror»

Μαθητές Λυκείου στο Αιγάλεω καταγγέλλουν καθηγήτριά τους για προβολή αποσπάσματος της σειράς «Black Mirror».

Η καθηγήτρια Πληροφορικής παρουσίασε σε μια ομάδα μαθητών που δεν ακολούθησαν τους συμμαθητές τους στην πενθήμερη εκδρομή, αποσπάσματα της δυστοπική σειράς που κρίνεται κατά περιπτώσεις ακατάλληλη για παιδιά.

Πληροφορίες του Mega αναφέρουν, ότι το επεισόδιο που επέλεξε η εκπαιδευτικός περιλαμβάνει σκηνές κτηνοβασίας και συνεύρεσης. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό, εάν προβλήθηκαν οι συγκεκριμένες σκηνές, αλλά «έπαιξαν αυτές οι αναφορές στην αίθουσα».

Μαθητές ζήτησαν τη διακοπή του μαθήματος. Άλλοι εξήλθαν ενοχλημένοι της αίθουσας γιατί δεν ήθελαν να παρακολουθήσουν άλλο. Παρά τα αιτήματά τους, η καθηγήτρια δεν ήθελε να σταματήσει η προβολή, με αποτέλεσμα ένας από τους μαθητές, να σηκωθεί από τη θέση του και να κλείσει τον προτζέκτορα.

Αιγάλεω: Τι καταγγέλλει πατέρας μαθητή για το απόσπασμα Black Mirror που έδειξε η καθηγήτρια

Πατέρας μαθητή του συγκεκριμένου σχολείου, κατήγγειλε το περιστατικό στο Mega, περιγράφοντας: «Τη Δευτέρα, η καθηγήτρια της Πληροφορικής πρόβαλε στα παιδιά ένα επεισόδιο από τη σειρά Black Mirror, στο οποίο, από όσα είπαν τα παιδιά, υπάρχουν μέσα κάποιες ακατάλληλες σκηνές. Το περιστατικό έγινε στο τμήμα μαθητών της Γ' Λυκείου οι οποίοι επέλεξαν να μην πάνε στην πενθήμερη εκδρομή της τάξης και έμειναν στο σχολείο. Προκλήθηκε μετά μια ένταση. Κάποια παιδιά εναντιώθηκαν, ένας μαθητής έκλεισε τον προτζέκτορα και της είπε "κυρία τι πράγματα είναι αυτά;". Αμέσως μετά η διευθύντρια κάλεσε την καθηγήτρια στο γραφείο τη για εξηγήσεις. Έχει ενημερωθεί και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και περιμένουμε τις ενέργειες που θα κάνει».