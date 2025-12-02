Αιγάλεω: 52χρονος περιφερόταν γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο της περιοχής

Αναστάτωση επικράτησε σε δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω, το πρωί της Τρίτης.

Όπως έγινε γνωστό, ένας 52χρονος περιφερόταν γυμνός έξω από το 11ο δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω, περίπου στις 07:30 νωρίτερα σήμερα.

Ο άνδρας σύμφωνα με τις πληροφορίες, εθεάθη να κυκλοφορεί ολόγυμνος στη συμβολή των οδών Σκρα και Θηβών με την παρουσία του να γίνεται αντιληπτή τόσο από γονείς όσο και από μαθητές.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και άμεσα κλήθηκε η ΕΛΑΣ, με τον άνδρα να συλλαμβάνεται στη συνέχεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο ΑΤ της περιοχής με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.