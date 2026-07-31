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Αιγαίο: Καταγράφηκε το πρώτο νεογέννητο μωρό φώκια για το 2026

Η ανακοίνωση της Εταιρείας για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, MOm

The LiFO team
The LiFO team
ΑΙΓΑΙΟ ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟ ΜΩΡΟ ΦΩΚΙΑ 2026 Facebook Twitter
Φωτ: MOm
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Οι ερευνητές της MOm κατέγραψαν το πρώτο νεογέννητο μωρό φώκια για το 2026, το οποίο γεννήθηκε σε ακτή του Αιγαίου.

Όπως αναφέρει η οργάνωση, το νεογέννητο ζωάκι είναι θηλυκό και εντοπίστηκε μαζί με τη μητέρα του σε ανοιχτή θαλάσσια σπηλιά, λίγο πριν βγει η ανακοίνωση.

Η MOm (Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας) δραστηριοποιείται στην προστασία της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) και ανέφερε ότι η φετινή αναπαραγωγική περίοδος φαίνεται να ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο, πράγμα το οποίο δημιουργεί αισιοδοξία για τη θαλάσσια ζωή της χώρας.

Η ανακοίνωση της MOm

«Το πρώτο νεογέννητο φωκάκι του 2026 είναι θηλυκό και καταγράφηκε μόλις χθες από τους ερευνητές της MOm μαζί με την μητέρα του σε μια ανοιχτή σπηλιά σε ακτή του Αιγαίου. Η φετινή αναπαραγωγική περίοδος φαίνεται να ξεκινά νωρίς και ελπίζουμε ''δυναμικά''!».

 
Ελλάδα

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