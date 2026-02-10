Άη Στράτης: Στην Αθήνα ο 35χρονος δήμαρχος του νησιού - Θα ξεκινήσει τις θεραπείες για τον καρκίνο

Στην Αθήνα βρίσκεται ο δήμαρχος του Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να ξεκινήσει τις απαραίτητες θεραπείες για τον καρκίνο.

Ο 35χρονος δήμαρχος του Άη Στράτη ανήμερα των Θεοφανείων, αποκάλυψε στους συμπολίτες του ότι διαγνώστηκε καρκίνο και συγκεκριμένα με σάρκωμα στο πόδι.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κοπής της πίτας, αμέσως μετά την τελετή αγιασμού υδάτων, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «δυστυχώς θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσω τον καρκίνο, θα πρέπει να φύγω θα πρέπει να είμαι κλεισμένος κοινωνικά για δυο μήνες περίπου θα κάνω χημειοθεραπείες, το γραφείο θα είναι ανοιχτό, οι συνεργάτες μου θα είναι εδώ».

Το πρωί της Τρίτης, μιλώντας σε εκπομπή του Alpha, o Κωνσταντίνος Σινάνης περιέγραψε την δύσκολη πορεία από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι σήμερα, αλλά και τα μηνύματα στήριξης και δύναμης που δέχτηκε από τον κόσμο.

«Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο έπρεπε να μετακινηθώ από τον Άη Στράτη στην Αθήνα για να κάνω πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, προκειμένου να καθορίσουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια», ανέφερε αρχικά.

«Δεν ήμουν συνεπής με τις εξετάσεις. Πάντα θα έβαζα κάτι πάνω από αυτό, αλλά δεν πρέπει. Ακόμα και το δάχτυλό σου να πονάει θα πρέπει να πας να το δεις. Καθυστέρησα να πάω να δω το πρόβλημά μου, αλλά από τύχη δεν είχαν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα», συνέχισε.

«Όταν μοιράστηκα με τον κόσμο το πρόβλημα υγείας μου δέχθηκα πολλά μηνύματα αγάπης, μέχρι και από ανθρώπους που δεν με γνώριζαν. Τη ζωή ανέκαθεν την έβλεπα με αισιοδοξία, αλλά πλέον θα τη βλέπω με περισσότερο θάρρος και ρεαλισμό», κατέληξε.