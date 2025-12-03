Αχιλλέας Μπέος: «Το πήρε ο π@@στης» - Τα «γαλλικά» στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Βόλου, με τον Αχιλλέα Μπέο να απασχολεί για ακόμη μία φορά με τις δηλώσεις του.

Ο δήμαρχος του Βόλου προκάλεσε ξανά πληθώρα αντιδράσεων καθώς κατά τη διάρκεια της βραδιάς, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο, ο οποίος ήταν ο συντονιστής της εκδήλωσης.

«Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να με εκνευρίσει γιατί κάνει πάντοτε μια μα@@κία. Σήμερα είναι η μέρα τέτοια. Άλλο ήταν το σκηνικό» ανέφερε με έντονο ύφος ο κ. Μπέος, καθώς όπως εξήγησαν άλλα είχαν συνεννοηθεί και άλλα είπε για να τον παρουσιάσει.

Στη συνέχεια ωστόσο, ο Αχιλλέας Μπέος θέλησε να σχολιάσει την ενδυματολογική επιλογή του Σωτήρη Πολύζου, λέγοντάς του: «Αυτό το σακάκι φοβερό. Θέλω να μου πεις τον μόδιστρο».

«Τι σακάκι είναι αυτό φοβερό. Τραπεζομάντιλο το είχε η γιαγιά μου στο σπίτι και το πήρε ο π@@στης και το έκανε σακάκι. Παναγία βοήθα. Ήταν χιούμορ. Άμα δεν έχουμε χιούμορ. Τι να τους κάνουμε. Ας μας παρεξηγήσουν» συνέχισε ο Αχιλλέας Μπέος, με τη δήλωσή του να προκαλεί όπως ήταν επόμενο αντιδράσεις.