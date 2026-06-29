Αχαρνών: Έκρηξη σε κατάστημα ενοικίασης αυτοκινήτων - Zημιές σε οχήματα

Έκρηξη σημειώθηκε σε κατάστημα ενοικίασης αυτοκινήτων, τα ξημερώματα της Δευτέρας, επί της οδού Αχαρνών 338, στη συμβολή με την οδό Νιρβάνα.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 04:50, προκαλώντας φθορές στην πρόσοψη του καταστήματος, θραύση υαλοπινάκων και ζημιές σε τουλάχιστον δύο οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα κοντά στο σημείο.

Έπειτα, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες από στελέχη της Ασφάλειας.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της έκρηξης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ