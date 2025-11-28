Αχαρνές: Συνελήφθη 35χρονος που διέρρηξε σπίτι και επέστρεψε δύο φορές την ίδια ημέρα

Ένας 35χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στις Αχαρνές, αφού είχε διαρρήξει μονοκατοικία και επέστρεψε δύο ακόμη φορές μέσα στην ίδια ημέρα για να αφαιρέσει επιπλέον αντικείμενα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης εισέβαλε το πρωί στη μονοκατοικία και αφαίρεσε διάφορα αντικείμενα. Ωστόσο, δεν αρκέστηκε στη μία διάρρηξη: επέστρεψε δύο ακόμη φορές, καταδεικνύοντας τη θρασύτητα και την αποφασιστικότητά του να αποσπάσει κι άλλα αντικείμενα από το σπίτι.

Μετά από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν εντός οικισμού στην περιοχή των Αχαρνών. Στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν, ο 35χρονος αντέδρασε βίαια, χτυπώντας τους με κλωτσιές και γροθιές, ενώ άλλα άτομα από την περιοχή επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών εκτοξεύοντας πέτρες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, που ανέλαβε την προανάκριση, και στη συνέχεια στον αρμόδιο εισαγγελέα.