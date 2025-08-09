Αχαΐα: Ύποπτα κρούσματα ευλογιάς σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες – Πάνω από 80 νεκρά αιγοπρόβατα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Δυτική Αχαΐα, μετά τον εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων ευλογιάς αιγοπροβάτων σε τρεις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες στη Λακκόπετρα. Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό της νόσου στην περιοχή, με περισσότερα από 80 ζώα να έχουν ήδη βρεθεί νεκρά.

Σύμφωνα με τον κτηνίατρο που εξέτασε τα κοπάδια, τα συμπτώματα παραπέμπουν σε ευλογιά, με τη μετάδοση να γίνεται από ζώο σε ζώο. Δείγματα έχουν σταλεί στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Αθηνών για εργαστηριακή επιβεβαίωση.

Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή πρωτόκολλο αυστηρής καραντίνας, με ζώνη περιορισμού 3 χιλιομέτρων και ζώνη επιτήρησης 10 χιλιομέτρων, ενώ αναμένονται μαζικοί έλεγχοι σε εκτροφές της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο των μέτρων, προβλέπεται υποχρεωτική θανάτωση όλων των ζώων στις τρεις μονάδες, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη εκδώσει οδηγίες προς τους κτηνοτρόφους για απολύμανση οχημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, περιορισμό της πρόσβασης τρίτων στις μονάδες, καθώς και απομόνωση νέων ζώων για τουλάχιστον 21 ημέρες.

Αν και η ευλογιά δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν επηρεάζει την κατανάλωση κρέατος ή γαλακτοκομικών, η εμφάνιση του κρούσματος προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η νόσος μπορεί να επιφέρει σοβαρές οικονομικές συνέπειες στον κτηνοτροφικό κλάδο.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν εμβολιασμό των ζώων, τονίζοντας ότι η μαζική θανάτωση δεν είναι αποτελεσματική και οδηγεί σε οικονομικό αφανισμό. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ωστόσο, εκφράζει επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι ένας τέτοιος χειρισμός μπορεί να επηρεάσει τις εξαγωγές, ιδιαίτερα της φέτας και του ελληνικού αρνιού.

Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μετάδοση μπορεί να γίνει ακόμη και μέσω χώματος ή υποδημάτων, με τον ιό να παραμένει ενεργός για μήνες, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης σε γειτονικές περιοχές.