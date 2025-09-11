Αχαΐα: Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο Άλσος - Εκκενώνονται Μερτίδι και Λάκκα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά, που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άλσος της Αχαΐας.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στο Άλσος Αχαΐας και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ λίγο αργότερα ήχησε στην περιοχή μήνυμα εκκένωσης του 112 για δυο χωριά, το Μερτίδι και τη Λάκκα.

Η φωτιά κινείται αυτή την ώρα προς σε αυτή την κατεύθυνση με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη, προκειμένου οι φλόγες να μη φτάσουν στα χωριά.

Συγκεκριμένα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία καίει σε δύσβατο σημείο.

Σημειώνεται ότι για την κατάσβεσή της, αυτή την ώρα επιχειρούν στο σημείο 110 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 6 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και υδροφόρες ΟΤΑ.