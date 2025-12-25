Αχαΐα: Ενεπλάκησαν σε τροχαίο, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και συνελήφθησαν - Τι διαπιστώθηκε

Δύο άτομα ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα την παραμονή Χριστουγέννων στα Αγιοβλασίτικα Δυτικής Αχαΐας.

Κατά το συμβάν συγκρούστηκαν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό και των δύο οδηγών.

Οι οδηγοί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο και συνελήφθησαν

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ), όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι ο ένας οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ο δεύτερος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης, καθώς αυτό του είχε αφαιρεθεί έναν μήνα νωρίτερα.

Μετά τον έλεγχο, οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν.

