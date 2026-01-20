Αγροτικά μπλόκα: Σήμερα οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων - Προς τα πού προσανατολίζονται

Χωρίς αλλαγές στο βασικό πλαίσιο των μέτρων, που εξήγγειλε την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού, με τους εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων.

Συμφωνήθηκε ωστόσο, να γίνουν επιμέρους συζητήσεις για βελτιώσεις σε τεχνικά και θεσμικά ζητήματα.

Σήμερα, Τρίτη 20/01 στις 18:00, θα γίνει στο μπλόκο της Νίκαιας η αναλυτική ενημέρωση από τους αντιπροσώπους των αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα αποφασίσουν για το τι θα κάνουν. Την ίδια ώρα, είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν οι συνελεύσεις στα περισσότερα μπλόκα της χώρας.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, στο τραπέζι αναμένεται να πέσουν διάφορες προτάσεις, όπως το να πραγματοποιηθεί ίσως κάποιο συλλαλητήριο. «Κάποιες φωνές λένε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν, με την έννοια ότι ''ναι, είμαστε κουρασμένοι, έχουν περάσει τόσες μέρες, έχει τελειώσει όποια συζήτηση ήταν να γίνει, αλλά και επιστρέφοντας πού να πάμε;'', θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι ανησυχούν πάρα πολύ και αγωνιούν για το μέλλον τους και την παραμονή τους στο επάγγελμα την επόμενη μέρα».

Οι πρώτες αντιδράσεις πάντως από τους αγρότες εδώ, όπως τις κατέγραψε το ΕΡΤnews στη Νίκαια, ήταν η απογοήτευση και η δυσαρέσκεια, διότι ευελπιστούσαν να αποσπάσουν κάτι περισσότερο από όσα ήδη είχαν ανακοινωθεί, αλλά κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη.

Στα θετικά αποτιμώνται τα μέτρα που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής και το ότι θα υπάρξουν επιμέρους συναντήσεις ώστε να επιλυθούν και επιμέρους τεχνικά θέματα μέσα στο επόμενο διάστημα.

Στις γενικές συνελεύσεις οι αποφάσεις των αγροτών

Οι αγρότες θα συζητήσουν σήμερα σε γενικές συνελεύσεις των μπλόκων τα αποτελέσματα της συνάντησης, και το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος αλλά και έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα προσήλθαν στη συνάντηση με 14 αιτήματα. Ζητήματα αιχμής, ήταν η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η αντιμετώπιση της νόσου της ευλογιάς ενώ αγκάθι ήταν και η συμφωνία Mercosur.

Αποχώρησαν από τη συνάντηση δηλώνοντας ότι δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμά της και αναμένεται να επιστρέψουν στα μπλόκα, όπου θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

«Ασκούμε πίεση με τα μπλόκα μας και γι’ αυτό το λόγο θα υπάρξουν και διορθωτικές κινήσεις. Θα υπάρξουν και εξαγγελίες στο μέλλον», επεσήμανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

«Μετά από 51 από τις 52 ημέρες στα μπλόκα, ήρθαμε ενωμένοι να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Θέλω να πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός κατάλαβε αυτά που του είπαμε και θα το πάρει πάνω του για να κάνει κάποια πράγματα», δήλωσε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Αλιέων Μαγνησίας Παναγιώτης Περράκης.

«Για την κτηνοτροφία, δεν θα μπορούσε να έχει πάει χειρότερα η συνάντηση. Δεν θέλουν εμβόλιο και από δω και πέρα θα κινηθούμε νομικά», σημείωσε από την πλευρά του ο Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς.