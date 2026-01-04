Αγροτικά μπλόκα: Πού διακόπτεται η κυκλοφορία

Τα αγροτικά μπλόκα εξακολουθούν να επηρεάζουν την κυκλοφορία σε βασικά οδικά δίκτυα της χώρας, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα.

Αντιπροσωπείες αγροτών από τα μπλόκα όλης της χώρας, συνεταιρισμούς και αγροτικούς συλλόγους συζητούν, με στόχο τη λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματά τους.

Με νέα ανακοίνωση, η Αστυνομία ενημερώνει για τα σημεία, όπου υπάρχουν διακοπές ή εκτροπές και καλεί τους οδηγούς, να ανανεώνουν την ενημέρωσή τους, για την κυκλοφορία.

Όσον αφορά την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, πραγματοποιούνται οι παρακάτω διακοπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: