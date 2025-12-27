Αγροτικά μπλόκα: Κρίσιμες συνελεύσεις αυτό το Σαββατοκύριακο - Αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις

Με διαδοχικές συνελεύσεις στα μπλόκα οριστικοποιούν τις επόμενες κινήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση του αγώνα τους.

Τα μπλόκα των αγροτών παραμένουν σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα στις εθνικές οδούς, την ώρα που οι παραγωγοί προετοιμάζονται για κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Όπως επισημαίνουν, «δεν έχουν λάβει συγκεκριμένα εχέγγυα από την κυβέρνηση» για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. «Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Παρά την παρουσία τους στους δρόμους, οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν. Άναψαν φωτιές και, μαζί με τις οικογένειές τους, γιόρτασαν πάνω στις εθνικές οδούς.

Οι αγρότες αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους

Από τις 12 το μεσημέρι σήμερα, κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα, στο βασικό μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ ανοιχτό θα παραμένει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα αποκλεισμός έχει προγραμματιστεί για τα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα σήμερα, ενώ στο πλαισιο των κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί να κλείσει εκ νέου ο δρόμος στον κόμβο της Χαλκηδόνας για τρεις ώρες το απόγευμα.

Επιπλέον, η αερογέφυρα στη Νίκαια κλείνει το Σάββατο, τη στιγμή που οι αγρότες ετοιμάζουν τις προτάσεις τους για τη σημερινή σύσκεψη.

Στη Λάρισα θα υπάρχει εκτροπή των οχημάτων στο ύψος του Πλατύκαμπου ενώ η αερογέφυρα που δόθηκε την Τετάρτη στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να διευκολύνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων, κλείνει εκ νέου, ενώ αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τη Δευτέρα οι αγρότες τονίζουν ότι πρόκειται να κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ θα ανοίξουν και πάλι για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Την Πρωτοχρονιά, οι εκδρομείς θα μετακινηθούν όπως τα Χριστούγεννα, καθώς η αερογέφυρα θα είναι ανοιχτή και τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου που κινούνται από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και θα εισέρχονται πάλι στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμάκωση μετά τις γιορτές

Και όπως όλα δείχνουν, μετά την εορταστική περίοδο οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, κλείνοντας ακόμη και παρακαμπτηρίους και λιμάνια.

Με συμβολικές δράσεις κλιμακώνουν Κυριακή και Δευτέρα οι αγρότες της Νίκαιας τις κινητοποιήσεις τους και από την Τριτη επιστρέφουν στο μοτίβο των Χριστουγέννων για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Ο Ρίζος Μαρούδας, Πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, προειδοποίησε ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ήμερες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω».

Οι αγρότες όπως υποστηρίζουν, θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση όταν λάβουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται υπο επεξεργασία, ενω θα υπάρξουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία.

Αγρότες από όλη τη Δυτική Μακεδονία παραμένουν στο μπλόκο και σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ