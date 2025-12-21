Αγροτικά μπλόκα: Κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών - Οι «κόκκινες» γραμμές των παραγωγών

Για, περίπου, τέσσερις ώρες θα αποκλείσουν τη Δευτέρα -συμβολικά- τις σήραγγες των Τεμπών τα αγροτικά μπλοκ της Νίκαιας, μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσής τους, στο περιθώριο των κινητοποιήσεών τους, που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρχές Δεκεμβρίου.

Όπως αποφασίστηκε, η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10:30 το πρωί, με τη συμμετοχή τρακτέρ που θα κινηθούν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας ωστόσο τη διέλευση των Ι.Χ. και των λεωφορείων.

Παράλληλα, οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, ώστε από την Τρίτη και μετά να είναι απρόσκοπτη η μετακίνηση των ταξιδιωτών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Αγροτικά μπλοκ: Οι «κόκκινες γραμμές» των παραγωγών

Τη θέση των αγροτών μετέφερε ο Γιάννης Κουκούτσης, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε ότι στόχος της αυριανής κινητοποίησης είναι να διακοπεί η κυκλοφορία μόνο για τις νταλίκες και τα φορτηγά, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρχει επαρκής χώρος για την ασφαλή διέλευση των υπολοίπων οχημάτων.

Όπως είπε, θα παραμείνει ανοικτή τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ εκτίμησε ότι η διέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, όπως συμβαίνει και σε περιπτώσεις έργων συντήρησης σε εθνικές οδούς ή εντός σηράγγων.

Απαντώντας σε ερωτήματα για την ασφάλεια, ο κ. Κουκούτσης τόνισε ότι οι αγρότες θα διευθετήσουν καλύτερα τα οχήματά τους, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα για τους οδηγούς, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για βαρέα οχήματα αλλά για Ι.Χ. που θα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε μικρή απόσταση.

Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και το μήνυμα του πρωθυπουργού περί ικανοποίησης μεγάλου μέρους των αιτημάτων των αγροτών, ο εκπρόσωπος του μπλόκου υποστήριξε ότι τα αιτήματα παραμένουν αναπάντητα, σημειώνοντας ότι αν είχαν δοθεί ουσιαστικές λύσεις, δεν θα υπήρχε λόγος συνέχισης των κινητοποιήσεων. Όπως ανέφερε, η εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση προς την κοινή γνώμη δεν ανταποκρίνεται, κατά την άποψή του, στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα του πετρελαίου, κάνοντας λόγο για διγλωσσία της κυβέρνησης, καθώς -όπως τόνισε- ενώ υπήρξαν εξαγγελίες για αφορολόγητο πετρέλαιο, στη συνέχεια έγινε λόγος για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση από όσα ισχύουν μέχρι σήμερα. Παράλληλα, χαρακτήρισε «φιάσκο μεγατόνων» την υπόθεση του ΕΛΓΑ, τονίζοντας ότι όλα αυτά οδήγησαν εκ νέου τους αγρότες σε στάση άμυνας και μακριά από το τραπέζι του διαλόγου.

Αναφερόμενος στις «κόκκινες γραμμές» των κινητοποιήσεων, ο κ. Κουκούτσης σημείωσε ότι δεν μπορεί να μην υπάρξει αναπλήρωση των χαμένων εισοδημάτων, ούτε ουσιαστική αντιμετώπιση της ευλογιάς, επισημαίνοντας την ανάγκη για εμβόλιο ώστε να αποφευχθεί επανάληψη της καταστροφής των κοπαδιών. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχουν ακουστεί απαντήσεις για άλλους κλάδους του πρωτογενούς τομέα, όπως οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι, ενώ σημείωσε ότι στις κινητοποιήσεις δηλώνουν πρόθεση να συμμετάσχουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες, όπως οι υλοτόμοι και οι γεωπόνοι.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος των αγροτών υπογράμμισε ότι από την πλευρά τους θα διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη μετακίνηση των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο, καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει στην επίλυση των προβλημάτων, ώστε να λυθούν τα μπλόκα και να επιστρέψει ο κόσμος στις γιορτές «χωρίς ούτε ένα τρακτέρ να εμποδίζει τη διέλευση».

Αγρότικα μπλοκ: Τι είπε ο Τσιάρας για τις κινητοποιήσεις

Πρόσθετη οικονομική στήριξη στην καλλιέργεια της μηδικής, εκτός από το σιτάρι και το βαμβάκι, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Η απόφαση αυτή ελήφθη, σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, εξαιτίας του αποκλεισμού διακίνησης του προϊόντος λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Επιπλέον, επισήμανε την τακτοποίηση του προβλήματος στο Κτηματολόγιο, με τα αγροτεμάχια που εμφανίζονται ως κρατικά, αλλά καλλιεργούνται για χρόνια από γεωργούς, καθώς και τακτοποίηση του προβλήματος που υπήρχε με το ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ, σε ορισμένους νομούς, κυρίως της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να προσέλθουν σε διάλογο οι αγρότες, επισημαίνοντας πως είναι πρόθυμη να συζητήσει και άλλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο πόρο.

«Υπάρχουν, βέβαια, συγκεκριμένα όρια. Η χώρα πρέπει να κινηθεί εντός ευρωπαϊκού πλαισίου και, βεβαίως, υπάρχει και μια συγκεκριμένη δυνατότητα στα εθνικά δημοσιονομικά δεδομένα, στον εθνικό προϋπολογισμό. Κάνουμε προσπάθεια εξάντλησης κάθε δυνατότητας» είπε και συμπλήρωσε: «Είμαι αισιόδοξος. Μπορούμε να βρούμε ακόμη και αυτή τη στιγμή τόπο συνεννόησης, διότι η κυβέρνηση κατανοεί τα προβλήματα. Έχουμε ήδη δείξει ότι είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο αξιοποιώντας κάθε πόρο που υπάρχει. Με υπευθυνότητα από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά της κυβέρνησης, μπορούν να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις που ταλαιπωρούν την κοινωνία».

Τέλος, υπενθύμισε την κυβερνητική πρόθεση να χαράξει Εθνική Στρατηγική μέσα από τη σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.