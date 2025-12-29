Αγροτικά μπλόκα ενόψει Πρωτοχρονιάς: Πού και πότε ανοίγουν οι δρόμοι για τους εκδρομείς

Αμετακίνητοι στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, ενώ ορισμένοι από αυτούς, προειδοποιούν ότι μετά τις γιορτές θα σκληρύνουν περαιτέρω τη στάση τους.

Στο Μαρτίνο, τα οχήματα με κατεύθυνση προς Αθήνα οδηγούνται σε παρακαμπτήριο δρόμο, καθώς η Εθνική Οδός παραμένει κλειστή στο ύψος του Κάστρο Βοιωτίας, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία για τους εκδρομείς.

Αγροτοκτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Νίκαια Λάρισας σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων έως τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής.

Στη Νίκαια, οι αγρότες προχώρησαν σε περαιτέρω κλιμάκωση, κλείνοντας παρακαμπτήριες οδούς και παράδρομους στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου. Η αερογέφυρα αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Από τις 14:00 (έως τις 16:00), θα κλείσει ο παράδρομος στο ύψος του Μπράλου.

Στο μπλόκο της Καρδίτσας, οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ε65, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των ταξιδιωτών.

Στα Μάλγαρα, παραμένει σε ισχύ ο σχεδιασμός για κλείσιμο και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας για 24 ώρες σήμερα, Δευτέρα, «κόβοντας» ουσιαστικά τη χώρα στα δύο. Την Τρίτη, ωστόσο, ο δρόμος αναμένεται να ανοίξει για τη διέλευση των εκδρομέων.

Τέλος, η περιμετρική της Πάτρας παραμένει κλειστή από το απόγευμα του Σαββάτου, με τη διέλευση από και προς Αθήνα να πραγματοποιείται μόνο μέσω της πόλης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δρόμος θα ανοίξει εκ νέου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.