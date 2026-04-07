Αγρότες: Ξανά στους δρόμους με τα τρακτέρ - Τα αιτήματά τους

Αγρότες και από τη Δυτική Μακεδονία αναμένεται να συμμετάσχουν στο πασχαλινό μπλόκο που στήνουν οι αγρότες της Καρδίτσας τη Μεγάλη Τρίτη στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, στο ύψος του κόμβου, στις 12 το μεσημέρι.

Στο κάλεσμα ανταποκρίνονται αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής.

Κινητοποίηση έχει ανακοινώσει και ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών, καλώντας τα μέλη του να δώσουν το «παρών».

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, η οποία μετά από διευρυμένη συνεδρίαση αποφάσισε την επανάληψη των δυναμικών κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος.

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες προχωρούν στο μπλόκο προβάλλοντας επτά βασικά αιτήματα:

Πληρωμή όλων των εκκρεμών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς περικοπές

χωρίς περικοπές Καθιέρωση εγγυημένων τιμών στα προϊόντα

Μείωση του κόστους παραγωγής (καύσιμα, ρεύμα, εφόδια)

Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο

Ρύθμιση και διαγραφή χρεών

Άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στον θεσσαλικό κάμπο

στον θεσσαλικό κάμπο Τερματισμός διώξεων για συμμετοχή σε προηγούμενες κινητοποιήσεις

Από την πλευρά τους, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας εκφράζουν την αλληλεγγύη τους, τονίζοντας ότι «η εβδομάδα παθών για την αγροτιά δεν τελειώνει με υπομονή αλλά με πάλη», καλώντας σε μαζική συμμετοχή στο αυριανό μπλόκο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ