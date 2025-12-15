Αγρότες: Την Τρίτη η απόφαση για τις κινητοποιήσεις τους - Τι απαντούν στις ανακοινώσεις Τσιάρα

Απάντηση, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι, σε «πανελλαδικό επίπεδο» αναμένεται να δώσουν αύριο, Τρίτη (16/12), οι αγρότες μετά τις σημερινές ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ο οποίος τούς κάλεσε σε διάλογο.

Οι αγρότες, από το απόγευμα μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, πραγματοποίησαν μία σειρά από συναντήσεις στα μπλόκα τους, αναλόγως της περιοχής δραστηριοποίησης τους, με τις απόψεις να διίστανται: αρκετοί συμφώνησαν σε διαπραγμάτευση με κυβέρνηση, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.

Αγρότες: Οι άξονες που μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κάλεσε άμεσα τους εκπροσώπους των αγροτών «σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξεταστούν τα επιμέρους ζητήματα», ενώ εξήγησε ότι «η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων, αλλά υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού. Όλο το τελευταίο διάστημα επεξεργαζόμαστε με τα συναρμόδια υπουργεία αιτήματα των αγροτών».

Ο κ. Τσιάρας παρουσίασε τους άξονες οι οποίοι μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής άμεσα και να ενισχύσουν τη ρευστότητα των αγροτών.

Όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο κ. Τσιάρας υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας και στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Αγρότες: Η απόφαση του μπλόκου στη Νίκαια Λάρισας

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας. Όπως δήλωσαν μέσω του εκπροσώπου τους μετά τη σύσκεψη, αν και οι δηλώσεις του υπουργού κ. Τσιάρα, είναι κάποια βάση για διάλογο, δεν τις θεωρούν ξεκάθαρες.

Επανέλαβαν πως ζητούν σταθερή τιμή ρεύματος στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Θεωρούν πως τα αδιάθετα χρήματα των ενισχύσεων δενείναι επιπλέον ενίσχυση, αφού θεωρούν πως τους αναλογούν ούτως ή άλλως και έπρεπε να έχουν δοθεί.

«Δεν μιλάμε πλέον ως μπλόκο Νίκαιας, η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα» δήλωσε ο εκπρόσωπος των αγροτών. Όπως είπε ο εκπρόσωπος κ. Χατζής, η απόφαση θα παρθεί από την Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Εκτιμάται ότι μέχρι αύριο, (16/12) θα υπάρξει η απάντηση των αγροτών για το αν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση του υπουργού κ. Τσιάρα.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε και η συνέλευση στο μπλόκο των Μαλγάρων, με τους αγρότες να εμφανίζονται ιδιαίτερα δύσπιστοι απέναντι στα μέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι συντονιστές των κινητοποιήσεων χαρακτήρισαν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις «ασπιρίνες», ενώ ορισμένοι εξέφρασαν την εκτίμηση ότι διαφαίνεται πρόθεση της κυβέρνησης να διασπάσει το μέτωπο των μπλόκων και των αγροτικών κινητοποιήσεων.