Αγρότες: Τα τρακτέρ κατέκλυσαν το κέντρο της Λάρισας

Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, συνεχίζοντας τις διαμαρτυρίες τους με πορεία τρακτέρ στους δρόμους του κέντρου της Λάρισας.

Η πορεία κατέληξε στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου οι αγρότες, με κορναρίσματα, πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της οδού Παπαναστασίου.

Εκεί είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τους πολίτες για τα αιτήματά τους και να παρουσιάσουν τις διεκδικήσεις τους, απευθύνοντας ταυτόχρονα κάλεσμα αλληλεγγύης και στήριξης προς τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

Με την παρουσία τους στο κέντρο της Λάρισας, οι αγρότες επιδίωξαν να φέρουν στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα. Όπως ανέφεραν, το αυξημένο κόστος παραγωγής, η συρρίκνωση του εισοδήματος και η μειωμένη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων καθιστούν αναγκαίες άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις από την Πολιτεία.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι ο αγώνας τους δεν αφορά αποκλειστικά τον αγροτικό κόσμο, αλλά το σύνολο της κοινωνίας, καθώς η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της υπαίθρου συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη και τη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας της χώρας.

Φωτογραφία: onlarissa.gr

Φωτογραφία: onlarissa.gr

«Δεν πρόκειται να δεχτούμε να γίνουμε σύγχρονοι κολίγοι. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και δεν υποχωρούμε από τις διεκδικήσεις μας», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.