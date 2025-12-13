Αγρότες: Τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση - Έκκληση για διάλογο από τον Μαρινάκη

Τη γραπτή λίστα με τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση γνωστοποίησαν οι αγρότες, μετά τη συνεδρίαση εκπροσώπων από τα περισσότερα μπλόκα της χώρας στη Νίκαια Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί συνεδρίασαν εκπρόσωποι 67, περίπου, μπλόκων, οι οποίοι απέρριψαν την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση την ερχόμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σχετική λίστα των αιτημάτων των αγροτών, περιλαμβάνονται τα εξής:

παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή

καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση, είτε από επιδοτήσεις, είτε από αποζημιώσεις

που οφείλει η κυβέρνηση, είτε από επιδοτήσεις, είτε από αποζημιώσεις κατώτερες εγγυημένες τιμές , ρεύμα στα 7 λεπτά

, ρεύμα στα 7 λεπτά αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα

μείωση του κόστους παραγωγής

κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας

Αγρότες: Τι ζητούν κτηνοτρόφοι

Σε ό,τι αφορά στην κτηνοτροφία τη μελισσοκομία και την αλιεία θα υπάρχει παράρτημα διαφορετικών αιτημάτων. Μάλιστα, ο πρώτος τομέας έχει πληγεί περισσότερο συγκριτικά με τους άλλους, λόγω της ευλογιάς των προβάτων.

Ειδικότερα, οι κτηνοτρόφοι ζητούν:

Πλήρης αποζημίωση

Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών

Καταληκτικά, ο πρωτογενής τομέας ζητά την ανασύσταση και αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, να «επιστραφούν τα κλεμμένα από τον Οργανισμό».

Αγρότες: Σε διάλογο καλεί ο Μαρινάκης

Μήνυμα στο συντονιστικό των αγροτών να ανοίξουν τους δρόμους και να προσέλθουν για διάλογο με την κυβέρνηση απηύθυνε ο κ. Παύλος Μαρινάκης.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση των αγροτών να απορρίψουν την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση την προσεχή Δευτέρα στο Μαξίμου προκειμένου να συζητηθεί το σύνολο των αιτημάτων και των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρεμβαίνοντας στην συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια του κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό επανέλαβε πως “εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους”.

«Αυτό που λέμε εκφράζει - αν όχι όλη - την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη και η κυβέρνηση δίνει όσα παραπάνω μπορεί. Πραγματικά χρήματα, όχι από λεφτόδεντρα. Φέτος δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες σε επίπεδο ενισχύσεων» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης για να προσθέσει «οι αγρότες ζητούν περισσότερα! Ειδικά οι κτηνοτρόφοι που πλήττονται περισσότερο και έχουν κάθε δίκιο να το ζητούν. Όταν όμως προβάλεις τα αιτήματα χωρίς να θέλεις καν να τα συζητήσεις μάλλον ο διάλογος που επικαλείσαι είναι προσχηματικός. Εμείς λέμε ναι στον διάλογο όχι στους κλειστούς δρόμους. Όχι στην ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν θεραπεία για τον καρκίνο, που θέλουν να πάνε στην δουλειά τους, που θέλουν να πάνε στα χωριά τους για τις γιορτές».