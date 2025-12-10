Αγρότες: Στο λιμάνι του Βόλου τα μπλόκα - Μπαίνουν και στη γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου

Τις δυναμικές τους κινητοποιήσεις κατά μήκος της χώρας συνεχίζουν -και- σήμερα οι αγρότες, με νέα μπλόκα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, την ώρα που οι παραγωγοί του Αλμυρού έφτασαν με τα τρακτέρ τους στο Λιμάνι του Βόλου.

Στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου βρίσκονται ήδη παραγωγοί του μπλόκου Αλμυρού από τον κόμβο Μικροθηβών, συναντώντας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλειστές τις πύλες του επιβατικού λιμανιού. Έξω από το λιμάνι υπάρχουν κατά μήκος παραταγμένα δεκάδες τρακτέρ.

Οι αγρότες δεν απέκλεισαν τον αποκλεισμό του λιμένα, ωστόσο διαμηνύουν πως δεν θέλουν να προκαλέσουν κυκλοφοριακά προβλήματα παρά ταύτα θέλουν να γνωστοποιήσουν τα αιτήματά τους.

Αγρότες: Μπαίνουν και στη γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, εκπρόσωποι του μπλόκου ζήτησαν από τις αστυνομικές αρχές να μπουν στο λιμάνι για να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας, ωστόσο πήραν αρνητική απάντηση. Σημειώνουν ότι δεν θέλουν να εμποδίσουν τη λειτουργία του χώρου. Αργότερα αναμένεται να γίνει αποκλεισμός του λιμανιού από θαλάσσης από αλιείες της Μαγνησίας.

Παράλληλα, ενισχύονται καθημερινά τα υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65. Σωματεία και φορείς επισκέπτονται καθημερινά τους αγρότες στα παραπάνω μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Στην Πάτρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας αποφάσισαν να βρεθούν στις 11 το πρωί στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και να ανοίξουν τα διόδια, ώστε να ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους.

Αγρότες: Πιθανός ο αποκλεισμός του Λιμανιού Πάτρας

Αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα αυτά, να προχωρήσουν ακόμη και σε αποκλεισμό του λιμανιού της Πάτρας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο. Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας. Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών. Σήμερα αναμένεται να στηθεί νέο μπλόκο στην Τρίπολη, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Κόρινθο με την Καλαμάτα, με τους αγρότες να αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να μεταβούν σταδιακά προς τον Ισθμό της Κορίνθου.