Αγρότες: Στη Νίκαια σήμερα για την πανελλαδική των μπλόκων - Η αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με Μητσοτάκη

Στη Νίκαια συνεδριάζει σήμερα η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων, ενόψει της συνάντησης των αγροτών με τον πρωθυπουργό την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνεδρίαση θα οριστεί η αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στον διάλογο, όπου θα συζητηθούν τα έξι κυβερνητικά θέματα και τα υπόλοιπα αιτήματα των αγροτών.

Σημειώνεται πως από τη συνάντηση θα απουσιάζουν οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών και της Κρήτης, οι οποίοι έχουν διαφοροποιήσει τη στάση τους.

Η πανελλαδική επιτροπή συνεδριάζει σήμερα στη 1 το μεσημέρι για να καθοριστεί η σύνθεση της αντιπροσωπείας. Οι αγρότες δηλώνουν ότι πηγαίνουν με μικρό καλάθι, αλλά ελπίζουν ότι η συνάντηση θα φέρει κάποια ικανοποίηση, πριν επιστρέψουν στα μπλόκα για νέες αποφάσεις.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι στη γενική συνέλευση κατατέθηκαν προτάσεις για τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα την ημέρα της συνάντησης, ώστε να εκφραστεί η συμπαράσταση και από άλλες κοινωνικές ομάδες.

Η εικόνα των αγροτικών μπλόκων σήμερα

Σχετικά με τα μπλόκα, τα τρακτέρ έχουν αποσυρθεί από πολλά σημεία, όπως Τέμπη, Μάλγαρα και Παλαιά Εθνική Θήβας-Λιβαδειάς, ενώ παραμένουν ανοιχτά στη Νίκαια, στον κόμβο Θήβας και στο Κάστρο Βοιωτίας.

Στα Μάλγαρα λειτουργούν δύο ρεύματα προς Αθήνα και τρία προς Θεσσαλονίκη, ενώ η Εθνική Οδός είναι πλέον ανοιχτή σε όλα τα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, στη Χαλκηδόνα και στο Δερβένι.

Στην Εγνατία Οδό, τα μπλόκα άνοιξαν σταδιακά από χθες το βράδυ, όπως και στον Προμαχώνα, με το τελωνείο να λειτουργεί κανονικά. Προβλήματα συνεχίζονται όμως στα τελωνεία των Ευζώνων, της Νίκης και των Κήπων, όπου οι αγρότες περιορίζουν τη διέλευση φορτηγών.

Στη Νίκαια, τα τρακτέρ έχουν αποχωρήσει από τις σήραγγες των Τεμπών, αλλά η κυκλοφορία παραμένει προβληματική λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων στην Εθνική Οδό, με την κίνηση να γίνεται μέσω παρακαμπτήριων.

Ωστόσο, σοβαρό είναι το πρόβλημα και στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι αγρότες τηρούν πιο σκληρή στάση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ