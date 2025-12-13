Αγρότες: Σήμερα αποφασίζουν για συνάντηση με τον πρωθυπουργό ή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Η πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς αντιπροσωπεία των αγροτών για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα, αποτελεί το κεντρικό θέμα συζήτησης σήμερα στη Νίκαια.

Το πανελλαδικό συντονιστικό όργανο των αγροτών συνεδριάζει αργότερα σήμερα στη Νίκαια και αναμένεται να παρθεί απόφαση είτε για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, είτε για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.

Υπενθυμίζεται πως οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων, έχουν ξεκαθαρίσει ότι δε πρόκειται να συμμετάσχουν σε διάλογο αν η κυβέρνηση δε δεσμευτεί για λύσεις στα ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής.

Την ίδια ώρα οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και οι οι αγρότες ζητούν στήριξη από άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται - Στα μπλόκα οι αγρότες

Το απόγευμα της Παρασκευής, οι αγρότες πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας, έξω από τα πολιτικά γραφεία των τριών Λαρισαίων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Η πορεία ξεκίνησε από το γραφείο του Χρήστου Καπετάνου, συνεχίστηκε στο γραφείο του Μάξιμου Χαρακόπουλου και κατέληξε σε αυτό του Χρήστου Κέλλα. Μαζί με τα τρακτέρ, οι αγρότες είχαν και σανό, το οποίο σκόρπισαν στις εισόδους των πολυκατοικιών, στέλνοντας δύο μηνύματα. Πρώτον, ότι οι κτηνοτρόφοι πλήττονται σοβαρά από την ευλογιά και δεύτερον, ότι οι αγρότες «δεν τρώνε σανό».

Στην Αχαΐα, οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει από τα μέσα της εβδομάδας στην περιμετρική οδό, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ αντιπροσωπεία τους θα μεταβεί στη Νίκαια για να συμμετάσχει στην κρίσιμη γενική συνέλευση.

Μετά το μεγάλο συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πρωί της Παρασκευής, οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα.

Στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, εκφράζουν ικανοποίηση για την κινητοποίηση, τονίζοντας το δίκαιο του αγώνα τους και τη βούλησή τους να μην κάνουν πίσω. Καλούν τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να συμμετάσχουν την Κυριακή, από τις 12:00 έως τις 15:00, με τις οικογένειες και τους φίλους τους, υπογραμμίζοντας ότι «ο αγώνας για τη γη και την τροφή είναι κοινός».

Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει τον αγώνα των αγροτών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ