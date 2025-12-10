Αγρότες: Σε ποια σημεία της χώρας θα συναντήσετε μπλόκα - Δείτε live τον χάρτη

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με περισσότερα από πενήντα μπλόκα να έχουν στηθεί από τον Έβρο έως την Κρήτη.

Τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες, εθνικές οδούς, κόμβους, παραδρόμους ακόμη και σε λιμάνια και αεροδρόμια, δημιουργώντας από τη μία δυσκολίες στις μετακινήσεις, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, την αποφασιστικότητα των αγροτών να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Στη Θεσσαλία, ο κόμβος της Νίκαιας παραμένει το επίκεντρο των κινητοποιήσεων, με εκατοντάδες τρακτέρ να έχουν αποκλείσει τμήματα της εθνικής οδού Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Αντίστοιχες εικόνες συναντώνται στον Ε65, όπου αγρότες από την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα έχουν τοποθετήσει μηχανήματα και οχήματα σε καίρια σημεία του αυτοκινητόδρομου.

Δείτε live χάρτη με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στη Μαγνησία, ο κόμβος των Μικροθηβών παραμένει επί ώρες κάθε ημέρα κλειστός, επηρεάζοντας την κυκλοφορία προς τον Βόλο και τις γύρω περιοχές.

Ισχυρή είναι η παρουσία των αγροτών και στη Μακεδονία, όπου μπλόκα έχουν στηθεί σε βασικές οδικές αρτηρίες, σε σημεία κοντά σε τελωνεία και μεθοριακές διελεύσεις, δυσχεραίνοντας την κίνηση προς τα σύνορα.

Στη Δυτική Ελλάδα, από την Αιτωλοακαρνανία έως την Ηλεία και την Αχαΐα, τρακτέρ έχουν παραταχθεί σε γέφυρες, παρακαμπτήριες οδούς και σημεία της Ολυμπίας Οδού, προκαλώντας εκτεταμένες καθυστερήσεις.

Νωρίτερα είχε στηθεί μπλόκο και στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Κρήτη, όπου οι αγρότες έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς κοντά σε λιμάνια και αεροδρόμια, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προβολή των αιτημάτων τους.

Οι αποκλεισμοί δεν είναι πάντα συμβολικοί· σε ορισμένες περιπτώσεις, η κυκλοφορία διακόπτεται πλήρως για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Παρά τις προειδοποιήσεις από τις αρχές και τις εισαγγελικές αναφορές που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ποινικών διώξεων για παρακώλυση συγκοινωνιών, οι αγρότες επιμένουν ότι δεν σκοπεύουν να αποχωρήσουν αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Οι διεκδικήσεις τους επικεντρώνονται κυρίως στην καταβολή καθυστερημένων επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, στη μείωση του κόστους παραγωγής, στη φορολογία, αλλά και στη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι έχουν φτάσει στα όρια της οικονομικής αντοχής τους και ότι οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.

Καθώς οι μέρες περνούν, τα μπλόκα επεκτείνονται σε νέα σημεία, ενώ οι αγρότες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη μεγαλύτερης κλιμάκωσης.