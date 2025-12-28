Αγρότες: «Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς» - «Κόβουν» στα δύο τη χώρα τη Δευτέρα

Κάλεσμα για συμμετοχή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση, απηύθυναν εκπρόσωποι 14 μπλόκων και 4 αγροτικών συλλόγων της χώρας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν συνολικά 57 μπλόκα, τα οποία θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους μετά την Πρωτοχρονιά.

Την ίδια ώρα, στα διόδια των Μαλγάρων, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό για την επιστροφή των εκδρομέων, ενώ σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τη Δευτέρα οι αγρότες θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα για 24 ώρες.

Στην Επανομή, οι εκπρόσωποι 18 μπλόκων, μετά από σύσκεψη, δήλωσαν έτοιμοι για διάλογο με την κυβέρνηση, ζητώντας άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.

Πρόκειται για τα μπλόκα του Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας – Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας – Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου (με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας).

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, εξηγούν ότι «η κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία καθιστά αναγκαία την άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στην κυβέρνηση». Τονίζουν επίσης την αναγκαιότητα έναρξης ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Οι ίδιοι υπογραμμίζουν ότι επιδιώκουν έναν γόνιμο διάλογο, μακριά από σκοπιμότητες και στείρες αντιπαραθέσεις, με γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας. Καλούν όλους τους αγρότες να συμμετάσχουν, τονίζοντας ότι «σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς». Διευκρινίζουν ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν διασπά το κοινό μέτωπο, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την έναρξη διαλόγου.

Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη χώρα

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Στα διόδια των Μαλγάρων παραμένει κλειστό το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω Χαλάστρας. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, κρατώντας κλειστά και τα δύο ρεύματα στο τελωνείο για τα φορτηγά, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλες ουρές, κυρίως στη βουλγαρική πλευρά. Κατά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, ωστόσο, η διέλευση θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

Στη Χαλκίδα, αγρότες απέκλεισαν προσωρινά την υψηλή γέφυρα, δηλώνοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν έως ότου δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Τέλος, στην Πάτρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν εκ νέου στον αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων που διαρκούν εδώ και περίπου 20 ημέρες. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο μέσω των κόμβων του λιμανιού και του Γλαύκου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ