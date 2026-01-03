Αγρότες: Προτείνουν κλιμάκωση με τρακτέρ στην Αθήνα και «μπλακ άουτ» με αποκλεισμούς δρόμων

Με σκληρή γραμμή και εισηγήσεις για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προσέρχονται οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περίπου 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Στο τραπέζι των προτάσεων βρίσκονται ακόμη και η κάθοδος τρακτέρ στην Αθήνα, αλλά και ένα γενικό «μπλακ άουτ» με αποκλεισμούς δρόμων και παραδρόμων.

Τι σκέφτονται οι αγρότες για τα μπλόκα

Στη Νίκαια Λάρισας, όπου πραγματοποιείται γενική συνέλευση, οι αγρότες εισηγούνται ξεκάθαρα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, εκφράζοντας τη θέση ότι η συνέχιση του αγώνα αποτελεί μονόδρομο.

Αντίστοιχο είναι το κλίμα και στο μπλόκο των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να ακολουθήσουν τη συλλογική απόφαση της αυριανής σύσκεψης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση μόνο εφόσον υπάρξει ικανοποίηση βασικών αιτημάτων.

Την ίδια ώρα, νέα πρόσκληση για διάλογο με τους αγρότες έκανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ενώ από την πλευρά της η Ελληνική Αστυνομία εξέφρασε την ελπίδα να «επικρατήσει η λογική».

Στον Έβρο, από το πρωί παραμένει κλειστό για τα φορτηγά το Τελωνείο Κήπων, ενώ η διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων διεξάγεται κανονικά. Οι αγρότες της περιοχής, που είχαν ταχθεί υπέρ του διαλόγου, πραγματοποιούν συνέλευση ενόψει της πανελλαδικής.

Στο μεταξύ, κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις και στη Θήβα, όπου οι αγρότες απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, καθώς και την παλιά εθνική οδό Θήβας-Ελευσίνας, με την κυκλοφορία προς Αθήνα να εκτρέπεται μέσω Βαγίων.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας, με αγρότες να προχωρούν σε συμβολικές ενέργειες διαμαρτυρίας, όπως η απόρριψη αγροτικών προϊόντων έξω από το γραφείο του αντιπροέδρου της Βουλής στο Κιλκίς.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ