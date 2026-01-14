Αγρότες: Προχωρούν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό μετά την πανελλαδική σύσκεψη στην Καρδίτσα

Την επιλογή να μπουν σε διάλογο με την κυβέρνηση αποφάσισαν οι αγρότες μετά τη σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, οι δύο επιτροπές των 25 και 10 μελών που είχαν αρχικά τεθεί ως πρόταση, ενοποιούνται σε μία αντιπροσωπεία 30 ατόμων. Από αυτά, τα 25 θα συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία του διαλόγου, ενώ τα υπόλοιπα 5 θα έχουν ρόλο παρατηρητή.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έπεσαν στο τραπέζι δύο εναλλακτικές προτάσεις: η πρώτη αφορούσε τη συμμετοχή στον διάλογο με ταυτόχρονη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα και η δεύτερη την προσέλευση χωρίς παράλληλες κινητοποιήσεις. Τελικά, επικράτησε η δεύτερη επιλογή.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτυπώνει τη διάθεση των αγροτών να κινηθούν σε θεσμικό πλαίσιο και να συζητήσουν απευθείας με την κυβέρνηση, χωρίς να προχωρήσουν αυτή τη φάση σε συλλαλητήριο, αναμένοντας την επίσημη πρόσκληση και τον ορισμό συνάντησης με τον πρωθυπουργό.