Αγρότες: Το πρόγραμμα των κλειστών δρόμων - Τι ισχύει για τις γιορτές

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων αποφάσισαν σήμερα οι αγρότες, με το πέρας της πανελλαδικής σύσκεψης των 57, συνολικά, μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε στον Λευκώνα Σερρών.

Οι αγρότες, όπως έκανε γνωστό το Mega, έχουν διαμορφώσει ένα άτυπο πρόγραμμα ως προς τις κλειστές παρακαμπτήριες και τις δράσεις τους από αύριο μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, παραμονή Χριστουγέννων (24/12). Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής οι εργαζόμενοι του πρωτογενούς τομέα αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερη τη διέλευση των δρόμων, προκειμένου τόσο οι ίδιοι και όλοι όσοι το επιθυμούν, πέρα από τους συγγενείς, να παραστούν σε δίκη για τα Τέμπη.

Από τις 14:00 το μεσημέρι και έπειτα, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν έναν εξ' αποστάσεως συντονισμό, και μαζικά -και τα 57 μπλόκα- θα κλείσουν τις παρακαμπτήριες στην Εθνική Οδό. Πρόκειται για έναν συμβολικό αποκλεισμό, η διάρκεια του οποίου θα εξαρτηθεί από τις δυνάμεις του εκάστοτε μπλόκου, ενώ συμβολικά ως προς την ώρα θα ανέρχεται στο δίωρο με τρίωρο.

Το Σαββατοκύριακο, οι αγρότες κατέληξαν στο να αφήσουν ελεύθερη τη διέλευση των διοδίων, κοινώς θα προσπαθήσουν να σηκώσουν τις μπάρες για να διευκολύνουν τους πρώτους ταξιδιώτες, ενώ από τη Δευτέρα σχεδιάζουν τοπικές δράσεις στα μπλόκα. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, δηλαδή από Τρίτη και έπειτα, η διέλευση θα είναι ανοικτή για τους ταξιδιώτες. Στη Λάρισα, χαρακτηριστικά, θα κάνουν πέρα τα τρακτέρ, ενώ στα Μάλγαρα θα αφήσουν ανοικτές τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Αγρότες: Νέο κάλεσμα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

«Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας» αναφέρουν πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα», προσθέτουν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.