Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα ενόψει της απάντησής τους στην κυβέρνηση

Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης (16/12) αναμένεται η τελική απάντηση των αγροτών απέναντι στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, με στόχο να τεθούν επί τάπητος τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Τα 57 πιο ενεργά μπλόκα της χώρας θα αποστείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Στο μεταξύ, κλειστό επ’ αόριστον παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα στην Εγνατία Οδό.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη άνοιξε στις 8 το βράδυ, ωστόσο από τις 12 το μεσημέρι η κυκλοφορία προς την πόλη θα διεξάγεται από μία λωρίδα, λόγω προγραμματισμένης διανομής ρυζιού από τοπικούς παραγωγούς, η οποία αναμένεται να διαρκέσει από μία έως δύο ώρες.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων αναμένεται να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματίσει η ΑΔΕΔΥ στις 7 το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Νέες κινητοποιήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκo Εγλυκάδας Πατρών κρατούν αποκλεισμένη για ένατη ημέρα την μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου – Πατρών – Κορίνθου.

Το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας προανήγγειλε στις 19:30 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο μπλόκο της Εγλυκάδας. Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν απευθύνει κάλεσμα σε συλλόγους, φορείς και συνδικάτα για συγκέντρωση στις 18:30 στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και των Καλαβρύτων, παραμένουν σε εγρήγορση.

Κλειστή για ενδέκατη ημέρα η «Ιονία» Οδός

Στην Αιτωλοακαρνανία οι αγρότες από το Αγγελόκαστρο θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου και θα πραγματοποιήσουν πορεία στις 6.30 το απόγευμα.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν ξεκινήσει ολιγόωρους αποκλεισμούς της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος της περιοχής Χαλίκι.

Ακόμη, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Ευήνου, αναμένεται να πραγματοποιήσουν την Πέμπτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Μεσολόγγι.

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Βόνιτσας παραμένουν στο μπλόκο της Αμβρακίας οδού.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στα Λεχαινά.

Αγρότες: «Η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα»

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες δηλώνουν μέσω του εκπροσώπου τους ότι αν και οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπυτξης, Κώστα Τσιάρα, αποτελούν βάση για διάλογο, δεν είναι ξεκάθαρες.

Οι χθεσινές δηλώσεις του κ. Τσιάρα:

Επανέλαβαν πως ζητούν σταθερή τιμή ρεύματος στα 0,7€ την κιλοβατώρα. Θεωρούν πως τα αδιάθετα χρήματα των ενισχύσεων δεν είναι επιπλέον ενίσχυση, αφού θεωρούν πως τους αναλογούν ούτως ή άλλως και έπρεπε να έχουν δοθεί.

Δεν μιλάμε πλέον ως μπλόκο Νίκαιας, η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα, δήλωσε ο εκπρόσωπος των αγροτών μιλώντας για απόφαση που θα ανακοινωθεί από την Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων.

Αγρότες: Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία

Την ίδια ώρα, σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Ειδικότερα, οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν, σε γενική τους συνέλευση, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 12:00 και για τέσσερις ώρες, καθώς και από τις 18:00 έως αργά το βράδυ. Οι αποκλεισμοί αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύουν για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 19:00 έως τις 23:00, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Σε αποκλεισμό διάρκειας οκτώ ωρών του τελωνείου του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έχει στηθεί στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν επίσης σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (έως τις 20:00). Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Εκπρόσωποι των παραπάνω αγροτοκτηνοτροφικών μπλόκων θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια που έχουν οργανωθεί στις κατά τόπους περιοχές, στο πλαίσιο της απεργίας που έχει προκηρύξει για σήμερα η ΑΔΕΔΥ.

Στερεά Ελλάδα

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, οι οποίοι αποφάσισαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής γενικής συνέλευσης να προχωρήσουν σήμερα από τις 15:00 έως τις 17:00 σε ολικό αποκλεισμό των παραδρόμων και του επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ η εθνική οδός παραμένει κλειστή για 11η συνεχόμενη ημέρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στις 14:00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνάντηση αγροτών με φορείς της περιοχής στο μπλόκο του Μπράλου, οι οποίοι θα δώσουν το «παρών» σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα τους.

Την ίδια ώρα, σταθερά στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στην Αταλάντη, καθώς και στα δύο μπλόκα της Βοιωτίας, στο Κάστρο και στη Θήβα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου, με μεγάλες καθυστερήσεις.

Για σήμερα το απόγευμα, στις 18:00, το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς καλεί σε παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο του Κάστρου.

Δυτική Μακεδονία

Σημείο συνάντησης για αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους από όλη τη Δυτική Μακεδονία θα αποτελέσει σήμερα το μπλόκο της Σιάτιστας, στο πλαίσιο της γενικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ. Στο σημείο θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο, ενώ από τις 14:00 και για δύο ώρες, οι παραγωγοί και οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτηρίων οδών, αποκλειστικά για τη διέλευση φορτηγών.

Οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, ενώ η κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης-Καστοριάς. Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παραμένουν σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Για σήμερα, ωστόσο, αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς η πλειονότητα των συμμετεχόντων στο μπλόκο θα δώσει το «παρών» στην κινητοποίηση που πραγματοποιείται στη Σιάτιστα.