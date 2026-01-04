Αγρότες: Ολοκληρώθηκε η πανελλαδική σύσκεψη - Νέοι 48ωροι αποκλεισμοί δρόμων μετά τα Θεοφάνεια

Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα η 3η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, οι οποίοι αποφάσισαν - ομόφωνα - να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, μετά τα Θεοφάνεια θα προχωρήσουν σε 48ωρους αποκλεισμούς εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων.

Θα ξεκινήσει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό, ενώ αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη με αγρότες από τη Λάρισα, ο Μπράλος, τα διόδια στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές.

Θα αποκλειστεί η παρακαμπτήρια οδός στον Μπράλο Φθιώτιδας, γεγονός που αναμένεται να «κόψει» κυριολεκτικά τη χώρα στα δύο.

Τον αποκλεισμό του Μπράλου θα πραγματοποιήσουν τρακτέρ από το μπλόκο της Καρδίτσας, το μεγαλύτερο της χώρας, στο οποίο συμμετέχουν περίπου 1.400 αγροτικά μηχανήματα.

Παράλληλα, οι αγρότες συζητούν τον αποκλεισμό του παραδρόμου της Εθνικής Οδού στον Ευαγγελισμό Λάρισας, καθώς και παρεμβάσεις σε λαχαναγορές και ιχθυαγορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση, θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί και σε άλλα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Στο τραπέζι τέθηκε επίσης το ενδεχόμενο καθόδου των αγροτών στην Αθήνα, όταν και εφόσον οριστεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην πανελλαδική σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαλγάρων, συμμετείχαν εκπρόσωποι από 42 μπλόκα και 13 αγροτικούς συλλόγους από όλη τη χώρα. Η απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ελήφθη ομόφωνα, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να εκφράζουν έντονη οργή για τη στάση της κυβέρνησης, αλλά και για τις προειδοποιήσεις περί διοικητικών μέτρων σε βάρος ιδιοκτητών τρακτέρ που συμμετέχουν στα μπλόκα.

«Δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη, παρά μόνο για ανυποχώρητο αγώνα»

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος από το μπλόκο Νίκαιας μίλησε στο ΕΡΤNews. «Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγαλειώδης και συγκινητική θα έλεγα, από όλα τα μπλόκα της χώρας. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο. Δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη, παρά μόνο για ανυποχώρητο αγώνα, μέχρι να υπάρχει ικανοποίηση βασικών αιτημάτων, ώστε να μπορούμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε. Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, Πέμπτη και Παρασκευή, με 48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά στρατηγικά σημεία, για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται ούτε ο χρόνος να μας νικήσει, ούτε η κούραση. Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωση μας και πρέπει να δώσει λύσεις. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με σκυμμένα κεφάλια, ούτε με άδεια χέρια από τα μπλόκα», είπε ο κ.Μαρούδας και πρόσθεσε για το κλείσιμο δρόμων:

«Είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσει λύσεις στον τιτάνιο αγώνα που δίνουμε».