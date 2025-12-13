Αγρότες: «Όχι» σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

Ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου η συνεδρίαση εκπροσώπων από τα περισσότερα μπλόκα της χώρας στη Νίκαια Λάρισας, με τους αγρότες να απορρίπτουν την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου την ερχόμενη Δευτέρα.

Οι αγρότες, μεταξύ άλλων, αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και να αποστείλουν γραπτή λίστα αιτημάτων στην κυβέρνηση, ζητώντας πρώτα σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο τα επόμενα βήματα του αγροτικού κινήματος, στον απόηχο της δημόσιας πρόσκλησης του πρωθυπουργού για συνάντηση τη Δευτέρα. Όπως αποφασίστηκε, οι αγρότες δεν προσέρχονται σε διάλογο χωρίς δεσμεύσεις, θεωρώντας ότι μια συνάντηση χωρίς απαντήσεις θα είχε καθαρά επικοινωνκό χαρακτήρα.

Αγρότες: Άμεσα τα αιτήματα στην κυβέρνηση

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, τόνισε ότι τα αιτήματα θα σταλούν άμεσα στην κυβέρνηση και πως οι αγρότες θα περιμένουν ξεκάθαρες απαντήσεις πριν από οποιαδήποτε συνάντηση.

«Διάλογος χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς λύσεις δεν έχει νόημα. Αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις από τον πρωθυπουργό, μιλάμε για ένα επικοινωνιακό σόου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το τανγκό θέλει δύο, και η κυβέρνηση έκλεισε το ραντεβού μονομερώς».

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο Γιάννης Κουκούτσης, επίσης από την Ομοσπονδία Λάρισας, σημειώνοντας ότι οι αγρότες δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε προσχηματικό διάλογο.

«Δεν έχουμε χρονικά όρια. Έχουμε μείνει στον δρόμο ακόμη και 40 ημέρες στο παρελθόν», είπε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι στη διαδικασία συμμετέχουν και αγρότες από την Κρήτη, όχι όμως όσοι είχαν ήδη συναντηθεί με κυβερνητικούς παράγοντες τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της σύσκεψης, η λίστα των αιτημάτων θα αποσταλεί εντός της ημέρας στην κυβέρνηση, με προθεσμία τριών ημερών για απαντήσεις. Μέχρι τότε, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με τους αγρότες να ξεκαθαρίζουν ότι μόνο εφόσον υπάρξει ουσιαστικό έδαφος διαλόγου θα εξετάσουν το ενδεχόμενο συνάντησης με τον πρωθυπουργό.