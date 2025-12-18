Αγρότες: Νέο «όχι» στην κυβέρνηση για συνάντηση - Ενισχύουν τα μπλόκα τους

Η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, που πραγματοποιήθηκε στον Λευκώνα Σερρών και με τη συμμετοχή εκπροσώπων 57 μπλόκων από διάφορα σημεία της χώρας, αποφάσισε να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις της, λέγοντας «όχι» σε νέο διάλογο με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Αγρότες: Τα μπλόκα σήμερα

Εχθές οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα άνοιξαν προσωρινά τον συνοριακό σταθμό για τις νταλίκες, μετά από ουρές που έφτασαν έως και 25 χιλιόμετρα.

Δείτε εδώ τα ενεργά μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Μάλγαρα

Οι αγρότες έχουν κλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από τον κόμβο των Μαλγάρων, μετά από αρκετές ώρες διακοπής της κυκλοφορίας, με πιθανό στόχο να επεκταθεί ο αποκλεισμός.

Μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα

Σε Εύζωνες, Νίκη και Εξοχή, οι αγρότες παραμένουν στους τελωνειακούς σταθμούς και συνεχίζουν πολύωρους αποκλεισμούς, εμμένοντας στις διεκδικήσεις για άμεσες λύσεις και αποκατάσταση των καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Νίκαια Λάρισας και Καρδίτσα (Ε-65)

Οι εκπρόσωποι αυτών των μπλόκων έχουν ήδη εκφράσει πρόθεση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και να προτείνουν παραμονή στα μπλόκα ακόμα και τις ημέρες των Χριστουγέννων, αν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές δεσμεύσεις.

Ηλεία και Πελοπόννησος

Παρά τις τοπικές συνθήκες, οι αγρότες της Ηλείας και άλλων περιοχών παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ έχουν προγραμματίσει συμβολικές κινητοποιήσεις στις επόμενες ημέρες στους κεντρικούς άξονες.