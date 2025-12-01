Κλιμακώνουν οι αγρότες: Έκλεισαν την εθνική οδό στα Μάλγαρα - Πλήθος έξω από τα Δικαστήρια Λάρισας

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες.

Το πρωί της Δευτέρας, αγρότες και παραγωγοί από τον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στο ύψος των Μαλγάρων.

Με μια συντονισμένη αιφνίδια κίνηση, σύμφωνα με το thesstoday.gr, κατάφεραν να αποπροσανατολίσουν τις αστυνομικές δυνάμεις και να ανεβάσουν τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο, κλείνοντας αρχικά το ρεύμα προς Αθήνα και στη συνέχεια και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Από νωρίς το πρωί οι αγρότες είχαν παρατάξει τα τρακτέρ στα χωριά τους και λίγο μετά τις 10:30 ξεκίνησαν πορεία προς τα διόδια. Σε πρώτη επαφή με την Αστυνομία είχε συμφωνηθεί ότι θα σταθούν δεξιά και αριστερά της οδού χωρίς να εμποδίσουν την κυκλοφορία.

Την ώρα όμως, που περίμεναν στον παράδρομο μέχρι να διακοπεί προσωρινά η κίνηση για να παραταχθούν με ασφάλεια, μια ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά από την απέναντι πλευρά, βγάζοντας τα τρακτέρ στον δρόμο και κλείνοντας τελικά την Εθνική Οδό.

«Δεν είχαμε πρόθεση να συγκρουστούμε με τα ΜΑΤ. Απλώς εφαρμόσαμε έξυπνους χειρισμούς, δεν είναι μόνο εκείνοι έξυπνοι», ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Σε ερώτηση για το πόσο θα κρατήσει ο αποκλεισμός, πρόσθεσε: «Θα κόψουμε και βασιλόπιτα εδώ, θα κρατήσουμε κι ένα κομμάτι για τον κ. Μητσοτάκη και τον υπουργό Οικονομικών μας».

Αγρότες: Πλήθος έξω από τα Δικαστήρια Λάρισας

Πλήθος αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου το πρωί της Δευτέρας (1/12) μεταφέρθηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες, ζητώντας την απελευθέρωση των συναδέλφων τους.

Η μεταγωγή τους έγινε την ώρα που οι συγκεντρωμένοι αγρότες βρίσκονταν στην μπροστινή πλευρά του Δικαστικού Μεγάρου, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Οι κατηγορίες που αναμένεται να απαγγελθούν περιλαμβάνουν βία, αντίσταση κατά των αρχών και φθορά ξένης περιουσίας.

Ένας από τους συλληφθέντες είναι ο αγρότης και συνδικαλιστής, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Φωτ.: EΡT

Φωτ.: EΡT

Φωτ.: EΡT

Αγρότες: Σύσκεψη στην Αμαλιάδα για κινητοποιήσεις

Aγροτοκτηνοτροφική σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για απόψε στις 8:30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο της Αμαλιάδας από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας.

Κύριο θέμα της σύσκεψης είναι οι αποφάσεις για κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Τα κύρια αιτήματα που θέτουν είναι η πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα από την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό στην κτηνοτροφία και ο εμβολιασμός των ζώων, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η βοήθεια για την δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Επίσης, θέτουν το ζήτημα των επιδοτήσεων, της μείωσης του κόστους παραγωγής και της φορολογικής ελάφρυνσης των παραγωγών.

Αγρότες: Συλλαλητήριο στις 8 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο

Την πραγματοποίηση παγκρήτιου συλλαλητηρίου στις 8 Δεκεμβρίου, στο Ηράκλειο, αποφάσισαν, το περασμένο Σάββατο στο Ρέθυμνο, οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού.

«Η κινητοποίησή μας θα έχει και δυναμικό χαρακτήρα, αλλά και διάρκεια» δήλωσε στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης και απηύθυνε κάλεσμα σε όλο τον αγροτικό κόσμο του νησιού να συμμετάσχει στη νέα κινητοποίηση.

Η προσυγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας, έξω από το Παγκρήτιο στάδιο, όπου σύμφωνα με τον κ. Τριανταφυλλάκη θα αποφασίσουν τις επόμενες ενέργειές τους.

Επιδίωξη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα είναι να προηγηθεί συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη. «Ετοιμάζουμε υπόμνημα με τα αιτήματά μας, τα οποία βεβαίως γνωρίζει ο κ. Χατζηδάκης από την προηγούμενη συνάντηση που είχαμε στις 7 Νοεμβρίου. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έχει αναλάβει να κλείσει το «ραντεβού» με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Υπολογίζουμε να ανέβουμε στην Αθήνα, στις 3 ή 4 Δεκεμβρίου. Εκεί περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις από τον αντιπρόεδρο», επισήμανε ο κ. Τριανταφυλλάκης.

Σε ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα επισημαίνεται ότι τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης θα επισκεφθεί 7μελής επιτροπή των αγροτοκτηνοτρόφων μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τους βουλευτές του νησιού και δημάρχους. «Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια στο ραντεβού με τον κ. Χατζηδάκη, πριν φτάσουμε τα άκρα. Όλοι μαζί ενωμένοι κανείς μόνος» επισημαίνεται.

Στο μεταξύ, σύσκεψη για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών της, οργανώνει αύριο, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αρχανών – Αστερουσίων, στα Πεζά, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων νομού Ηρακλείου.

Σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας επισημαίνεται «δεν έχουμε άλλο δρόμο , άλλη επιλογή , πέρα από την κλιμάκωση της πάλης και του συντονισμένου αγώνα. Ό,τι έχουμε κατακτήσει όπως το αφορολόγητο , το ακατάσχετο , η κάλυψη χαμένου εισοδήματος σε διάφορα προϊόντα ήταν αποτέλεσμα της δικής μας δράσης, με κινητοποιήσεις, μπλόκα, συλλαλητήρια, πίεση με αυτόν τον τρόπο προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Ούτε ήθελαν ούτε μας έδωσαν κάτι χωρίς να το διεκδικήσουμε και να το κατακτήσουμε με τη μαζική και μαχητική συμμετοχή μας. Μόνο με τον οργανωμένο αγώνα μας μπορούμε να πιέσουμε και να δημιουργήσουμε συνθήκες για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Δεν είμαστε ζητιάνοι , είμαστε βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι που απαιτούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια , και θα το καταφέρουμε!».

Μαρινάκης για αγρότες: «Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί»

«Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία. Οι δρόμοι δεν ανήκουν σε κανέναν» ήταν το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τις ταχύτερες πληρωμές των αγροτών. Υπάρχει σεβασμός, αλλά η κυβέρνηση θα βάλει πάνω από όλα την εφαρμογή του νόμου» πρόσθεσε.

«Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί» σημείωσε. Σε σχόλιο δημοσιογράφου- κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης- ότι ήδη έχουν κλείσει δρόμοι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως θα ανοίξουν το συντομότερο με το επιχειρησιακό σχέδιο που θα καταρτήσει η Αστυνομία.