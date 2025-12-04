Αγρότες: Μπλόκα σε όλη την Ελλάδα – Οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται σήμερα η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών, σε διάφορες περιοχές της χώρας, με βασικά αιτήματα τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση των αυξημένων κόστους παραγωγής.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις βρίσκονται πλέον σε κρίσιμη φάση, με περισσότερα από 4.000 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα να έχουν παραταχθεί σε στρατηγικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις για τα αιτήματά τους.

Από τη Φλώρινα έως τα Χανιά παραμένουν στους δρόμους και διαμηνύουν πως δε θα υποχωρήσουν, μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες.

Μπλόκα αγροτών σε Φλώρινα, Μάλγαρα, Δυτική Αχαΐα, Λάρισα και Προμαχώνα

Στη Φλώρινα, πάνω από 60 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και ξεκίνησαν πορεία προς το τελωνείο Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, θέλοντας να ενημερώσουν και τους πολίτες για τα αιτήματά τους.

Παράλληλα, στη Δυτική Αχαΐα, οι αγρότες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αστυνομικό φραγμό στον κόμβο της Βιομηχανικής, γεγονός που οδήγησε στον αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού και στην τοποθέτηση σακιών με ελιές στο οδόστρωμα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το υψηλό κόστος παραγωγής και την απαξίωση των προϊόντων τους.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σε άλλες περιοχές της χώρας, με έντονη παρουσία στα διόδια των Μαλγάρων, όπου παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα και περιοδικά το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Στη Λάρισα, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα της χώρας, ο αριθμός των τρακτέρ αυξάνεται καθημερινά, ενώ εξετάζονται μελλοντικά συλλαλητήρια σε κέντρα πόλεων και αποκλεισμοί παράδρομων.

Παρά τις δυσκολίες και τις καιρικές συνθήκες, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις για τα αιτήματά τους.

Στο μεταξύ, στις επικείμενες δράσεις περιλαμβάνεται και η απόφαση για το τελωνείο Προμαχώνα, όπου σήμερα θα καθοριστεί αν θα υπάρξει μερικός ή καθολικός αποκλεισμός των φορτηγών, με τη συμμετοχή ακόμη και διεθνών μέσων που καλύπτουν την κινητοποίηση.

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής εξετάζουν επίσης αποκλεισμούς σε κεντρικά σημεία της πόλης, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα στα αιτήματά τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ