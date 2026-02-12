Αγρότες: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στο κέντρο της Αθήνας ενόψει του συλλαλητηρίου

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και κινητοποιήσεων αγροτών που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και για αυτό δεν έχουν γίνει γνωστές από σήμερα, Πέμπτη.

Από την ΕΛ.ΑΣ. παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.