Αγρότες: Κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου - Επεισόδια με την αστυνομία και σε Χανιά, Καρδίτσα

Επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ αγροτών και αστυνομίας σε διάφορες περιοχές της χώρας όπου έχουν στηθεί μπλόκα και πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις.

Στους δρόμους παραμένει ο αγροτικός κόσμος της χώρας, με το κύμα των κινητοποιήσεων να εντείνεται και τα μπλόκα να πολλαπλασιάζονται.

Αγρότες: Επεισόδια στην Κρήτη

Η ένταση κορυφώνεται στην Κρήτη, όπου η Αστυνομία έκανε χρήση χημικών και κρότου λάμψης στο Ηράκλειο, όταν αγρότες επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να αποκλείσουν το αεροδρόμιο.

Aγρότες και κτηνοτρόφοι εισέβαλαν στην πίστα του αεροδρομίου του Ηρακλείου, οδηγώντας σε αναστολή λειτουργίας του αερολιμένα μέχρι νεοτέρας, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στα Χανιά, όπου οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν σε αποκλεισμό του αεροδρομίου, με τις δυνάμεις ασφαλείας να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιείται σύσκεψη για τα μπλόκα, στην οποία συμμετέχουν αγρότες της Βόρειας Ελλάδας αλλά και εκπρόσωποι από μπλόκα της Θεσσαλίας, με στόχο τη διαμόρφωση κοινού μετώπου και τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων.

Αγρότες: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ηράκλειο

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου , δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων:

στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και

στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού ‘Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής:

Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.

Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Αγρότες: Ένταση και στην Καρδίτσα

Ένταση σημειώθηκε στην Καρδίτσα, έξω από το γραφείο του αρμόδιου υπουργού, όπου αγρότες που έφτασαν με συμβολικό αριθμό τρακτέρ διαμαρτύρονται, όταν είδαν ότι η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο προς το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Όπως αναφέρουν, «αυτές είναι οι ανοικτές πόρτες που λέει η κυβέρνηση», ζητώντας την απομάκρυνση των δυνάμεων των ΜΑΤ.

Οι αγρότες είχαν αποφασίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του μπλόκου στον Ε65, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον δρόμο κλειστό και από τις δύο πλευρές, γεγονός που τους εξόργισε.

Στην Αθηνών-Λαμίας, στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες απέσυραν τα τρακτέρ με τα οποία είχαν αποκλείσει τους παραδρόμους. Ο αποκλεισμός διήρκεσε μια ώρα, όπως είχαν προαναγγείλει και η κυκλοφορία πλέον θα πραγματοποιείται από τους παραδρόμους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην Πάτρα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία έχει τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στη μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα, έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Λόγω των κινητοποιήσεων γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας, από την μεγάλη περιμετρική προς στο τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Πάτρας και Βάρδας.