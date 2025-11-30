Αγρότες: Κλειστή και στα δύο ρεύματα η Αθηνών, Θεσσαλονίκης - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, μετά την είσοδο δεκάδων τρακτέρ στο οδόστρωμα στο πλαίσιο των νέων κινητοποιήσεων από πλευράς αγροτών.

Οι αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία έσπασαν τα προστατευτικά στηθαία και, μέσω παράδρομου, ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο σημείο βρίσκονται και εργαζόμενοι, μέλη του Εργατικού Κέντρου και φοιτητές.

Νωρίτερα σημειώθηκαν επεισόδια στη Νίκαια και στον Πλατύκαμπο, όταν αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό. Σε αρκετές στιγμές επιχείρησαν να ανατρέψουν όχημα της αστυνομίας. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με χρήση χημικών και κρότου-λάμψης. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες, ενώ έγιναν και προσαγωγές.

Επεισόδια ανάμεσα στα ΜΑΤ και τους Αγρότες

Παραταγμένα τρακτέρ στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων / Eurokinissi

Αγρότες: Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Παρά την ανάπτυξη δύο κλούβων των ΜΑΤ στη Νίκαια, οι αγρότες κατάφεραν να σπάσουν τον φραγμό και να μπουν στον αυτοκινητόδρομο, όπου εξακολουθούν να παραμένουν με τα τρακτέρ τους. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται ακόμη στο σημείο, ενώ οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας είχε ήδη θέσει σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών. Από τις 12:00 έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως τον κόμβο Νίκαιας, μαζί με όλους τους κλάδους εισόδου και εξόδου, μέχρι νεωτέρας.

Η κίνηση διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών που υποδεικνύει η Τροχαία, η οποία βρίσκεται στο σημείο για την καθοδήγηση των οδηγών.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοίνωσε νεότερες τροποποιήσεις:

Άρθηκαν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας (8η έως 11η χ/θ) και στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λαμίας (8η έως 15η χ/θ).

(8η έως 15η χ/θ). Από τις 16.15 ισχύει εκ νέου απαγόρευση κυκλοφορίας από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών-Δέλτα Παλαμά.

Παράλληλα, συνεχίζουν να ισχύουν τα μέτρα:

Απαγόρευση κυκλοφορίας στις εισόδους και εξόδους του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας στον Ε-65 .

. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας στον Ε-65, από τη χ/θ 72,3 (Α/Κ Σοφάδων) έως τη χ/θ 97,3 (Α/Κ Προαστίου), και στα δύο ρεύματα.

Αγρότης τραβάει σέλφι μαζί με τα τρακτέρ / Eurokinissi