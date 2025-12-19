Αγρότες: Κλείνουν και τις παρακαμπτήριες οδούς - Τι αποφάσισαν για τις γιορτές

Από το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12) κλειστές θα είναι και οι παρακαμπτήριες οδοί σε όλη τη χώρα, έπειτα από απόφαση των αγροτών, οι οποίοι ανακοίνωσαν εχθές πως θα περάσουν τις γιορτές στα μπλόκα, έως ότου εκπληρωθούν ουσιαστικά τα αιτήματά τους.

Η ένταση παραμένει υψηλή, καθώς αρνούνται να συναντηθούν με την κυβέρνηση, θεωρώντας ότι οι προτάσεις που έχουν δοθεί έως τώρα δεν ανταποκρίνονται στα ουσιαστικά αιτήματά τους.

Στη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών, εκπρόσωποι από δεκάδες μπλόκα αποφάσισαν να συνεχίσουν τις δράσεις τους και να αξιολογήσουν συλλογικά τις επόμενες κινήσεις, τονίζοντας ότι ο διάλογος που προτείνει η κυβέρνηση είναι, όπως λένε, «προσχηματικός».

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές διακοπές στην κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους και κόμβους.

Σημαντικά μπλόκα εξακολουθούν να υφίστανται σε κομβικά σημεία όπως:

Μπλόκο Μπράλου στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, όπου οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα έχουν αποφασίσει τον ολικό αποκλεισμό παραδρόμων και επαρχιακών οδικών δικτύων για πολλές ημέρες, με συνεχείς διακοπές κυκλοφορίας.

Μπλόκο Νίκαιας στη Θεσσαλία, που επηρεάζει τη διέλευση στην Εθνική Οδό, με τους αγρότες να εμμένουν στον αποκλεισμό και να πραγματοποιούν συντονισμένες δράσεις.

Εγνατία Οδός – Μπάρα Σιάτιστας στη Δυτική Μακεδονία, όπου η κυκλοφορία για επιβατικά και φορτηγά διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, καθώς οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα με τα τρακτέρ τους.

Κόμβοι Χαλκηδόνας, Πράσινα Φανάρια και Δερβενίου στη Βόρεια Ελλάδα, με προσωρινούς αποκλεισμούς σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημέρας.

Δείτε τον χάρτη με τα ενεργά μπλόκα.

Αγρότες:Τι έχουν αποφασίσει για τις γιορτές

1. Να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, αλλά με διευκολύνσεις για τους ταξιδιώτες

Οι αγρότες αποφάσισαν ότι θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις τους ως έχουν, χωρίς συνολικό άνοιγμα όλων των μπλόκων, όμως θα διευκολύνουν τη διέλευση των πολιτών κατά τις ημέρες των εορτών ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των εκδρομέων και εκείνων που επιστρέφουν στις οικογένειές τους. Συγκεκριμένα, έχουν συμφωνήσει ότι οι μπάρες στα διόδια θα ανοίγουν την περίοδο των γιορτών, ώστε η διέλευση να γίνεται ελεύθερα και χωρίς εμπόδια για τους ταξιδιώτες.

2. Το πρόγραμμα για την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα

Από σήμερα Παρασκευή (19/12) μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων (24/12) οι αγρότες έχουν καθορίσει ένα πρόγραμμα για τις δράσεις τους: