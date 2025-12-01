Αγρότες: Καταγγελίες για αστυνομική βία - «Έβαλε το γόνατό του στον λαιμό μου και με χτύπησε»

Αγρότες καταγγέλλουν αστυνομική βία, κατά την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων στη Λάρισα.

Από τα χθεσινά επεισόδια, τραυματίστηκαν δύο αγρότες, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος ο οποίος συνελήφθη και νοσηλεύεται τραυματισμένος, μιλώντας μέσα από το νοσοκομείο στην τοπική ιστοσελίδα onlarissa, κατήγγειλε ότι δέχθηκε βία μέσα στην κλούβα των ΜΑΤ.

Όπως ισχυρίζεται στην καταγγελία του, ενώ είχε συλληφθεί και είχε μεταφερθεί μέσα στην κλούβα των ΜΑΤ, δέχθηκε επίθεση από αξιωματικό της ΕΛΑΣ ο οποίος τον χτύπησε τόσο δυνατό με το γόνατό του με αποτέλεσμα να του σπάσει τα πλευρά.

Ο Χρήστος Σιδερόπουλος κατήγγειλε ότι δέχθηκε δύο επιθέσεις. «Κάναμε έναν διάλογο με τους αστυνομικούς να μη ρίξουν δακρυγόνα και κρότου λάμψης γιατί ο κόσμος είχε ήδη ανεβεί μετά τις κλούβες με τα πόδια στον δρόμο. Την ώρα που κάνουμε συζήτηση με τους απλούς αστυνομικούς δέχομαι μία επίθεση από έναν αξιωματικό. Ο άνθρωπος ήταν ακατανόητο αυτό που έκανε… με έπιασε από το λαιμό… του λέω τι κάνεις αυτή τη στιγμή; Αυτή τη στιγμή πρέπει να συνεννοηθούμε να ηρεμήσουμε. Εκείνη την ώρα με πιάνει από τον λαιμό με το χέρι, του χτύπησα το καπέλο- όχι στο πρόσωπο- και τα γυαλιά του έκαναν ένα σημάδι στο πρόσωπο. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής στη συνέχεια κατήγγειλε δεύτερη σφοδρή επίθεση που δέχθηκε μέσα στην κλούβα. «Στο δεύτερο επεισόδιο έρχεται, όταν είμαι στην κλούβα, με πιάνει πάλι από το λαιμό, με τραβάει, με ρίχνει κάτω, με βάζει το γόνατο στον λαιμό και δέχομαι με το γόνατό του στα πλευρά ένα πολύ γερό χτύπημα. Αυτή τη στιγμή είμαι με κάταγμα στο νοσοκομείο στα πλευρά και με φοβερό πονοκέφαλο».

Τι καταγγέλλουν οι συγγενείς αγροτών

Δηλώσεις στο Star έκανε χθες και η κόρη του τραυματισμένου αγρότη Χρήστου Σιδερόπουλου, Ολίνα, περιγράφοντας την κατάσταση του πατέρα της μετά τα επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας, καταγγέλλοντας την υπερβολική βία. «Οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του πατέρα μου με γονατιά», είπε σημειώνοντας ότι η οικογένεια ζητά να προστατευθεί η υγεία του και να διερευνηθούν τα περιστατικά βίας.

«Μόλις γύρισα κι εγώ από το νοσοκομείο. Υπάρχει σπάσιμο στο πλευρό του από το πόδι ενός αστυνομικού, το οποίο τον ακουμπάει επάνω με δύναμη. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού και γιατί προήλθε αυτή η κίνηση. Είχα ενημερώσει επανειλημμένα ότι ο άνθρωπος είναι χειρουργημένος» περιέγραψε αρχικά και συνέχισε: «Εγώ είμαι σε μια απόσταση περίπου 500 μέτρων και βλέπω να συλλαμβάνουν τον πατέρα μου και τρέχω για να φωνάξω ότι ο άνθρωπος είναι χειρουργημένος. Σας παρακαλώ, αφήστε τον, λέω».

Όπως τόνισε, οι προσπάθειες για διέλευση «ειρηνικά και χωρίς επεισόδια» από την Εθνική οδό, στιγματίστηκαν: «Εκεί κάπου χάθηκε η ηρεμία που προσπαθήσαμε να περάσουμε, γιατί θέλαμε να το κάνουμε όλο αυτό ειρηνικά. Δεν είναι εικόνες που μας θυμίζουν κάτι θετικό, και ξαφνικά καταλήγουμε σε αυτές τις εικόνες. Δεν θα μπορέσει να βγει από το νοσοκομείο. Έχει σπασμένο πλευρό και φρουρείται ήδη από την αστυνομία λόγω της καταγγελίας που εκκρεμεί. Πρέπει να δούμε αν θα κάνει χειρουργείο, καθώς έχει και θέμα με το έντερό του και έχει ειλεοστομία. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και χρειάζεται παρακολούθηση».

Επίσης, η Χαρούλα Διβάνη, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας και σύζυγος του Ζήση Σακαβάρα, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης που σημειώθηκε στη Νίκαια Λάρισας κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροτών την Κυριακή 30/11 και τραυματίστηκε, μίλησε στην ΕΡΤ Βόλου.

Η κ. Διβάνη δήλωσε ότι η υγεία του συζύγου της «βαίνει καλώς», παρά το γεγονός ότι πάσχει από χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί «δεν σεβάστηκαν ούτε το πρόβλημά του ούτε τις εκκλήσεις να σταματήσουν το χτύπημα με τα γκλομπ».

Σύμφωνα με την ίδια, το περιστατικό σημειώθηκε στη Νίκαια όταν «ένας αστυνομικός προσπάθησε να πάρει την γκλίτσα από τα χέρια του συζύγου μου». Όπως αναφέρει, ο κ. Σακαβάρας αρνήθηκε να παραδώσει το αντικείμενο, κάτι που, σύμφωνα με την παράδοση των κτηνοτρόφων, «φεύγει από τα χέρια μόνο όταν πεθαίνουν και περνά στην επόμενη γενιά».

Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, ακολούθησε η επίθεση των αστυνομικών. «Η γκλίτσα είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας, του επαγγέλματός μας. Δεν την αφήνουμε ποτέ», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Διβάνη, προσθέτοντας ότι «θα δώσουν αγώνα μέχρι τέλους». Κατά τη διάρκεια της έντασης τραυματίστηκαν επίσης- σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία- ο πρόεδρος των Αλιέων Μαγνησίας και η γραμματέας του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας, οι οποίοι έσπευσαν να προστατεύσουν τον κ. Σακαβάρα.