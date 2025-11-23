Αγρότες και κτηνοτρόφοι σε αναβρασμό: Πανελλαδική σύσκεψη στη Λάρισα - «Θα κάνουμε Χριστούγεννα στους δρόμους»

Αγρότες από όλη την Ελλάδα συμμετέχουν σήμερα, Κυριακή 23/11 στις 12 μ.μ., στην πανελλαδική σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας.

Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου θεσσαλικού μπλόκου στην εθνική οδό στη Λάρισα τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Οι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να υπόκεινται τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και ζητούν στήριξη για την επίλυση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Όπως έγινε σαφές από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων τους το περασμένο δι΄σατημα, οι παραγωγοί είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους, ζητώντας την άμεση αποδέσμευση των πληρωμών που έχουν μπλοκαριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωμή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

«Θα κάνουμε Χριστούγεννα στους δρόμους» διαμηνύουν οι αγρότες της Θεσσαλίας

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ), Ρίζος Μαρούδας, έχει τονίσει ότι οι αγροτικοί σύλλογοι προσανατολίζονται πλέον σε ένα ισχυρό πανθεσσαλικό μπλόκο, σημειώνοντας πως «ο αγώνας των αγροτών αφορά την ίδια την επιβίωσή τους».

Όσο για την πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας, όπου θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις για το στήσιμο των μπλόκων, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Παύλος Σατολιάς, έχει κάνει λόγο για μια «εθνική συγκέντρωση».

«Ο αγροτικός κόσμος της χώρας διεκδικεί τα δικαιώματά του. Είναι ανεπίτρεπτο, επειδή κάποιοι επιτήδειοι έβαλαν χέρι στα χρήματά μας, να μένουν σε ομηρία και απλήρωτοι 600.000 οικογένειες. Γι’ αυτό έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανισορροπία στην τοπική οικονομία στην ύπαιθρο», δήλωσε ο κ. Σατολιάς.

«Θα κάνουμε Χριστούγεννα στους δρόμους» διαμηνύουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Η προσπάθεια είναι να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο σε ένα σημείο που θα αποφασίσουν όλοι οι αγρότες μαζί και την Κυριακή θα πάμε με μία πρόταση στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στην Νίκαια της Λάρισας, όπου εκεί θα αποφασιστεί η ημερομηνία εξόδου των τρακτέρ» προσθέτουν

Βασικά τους αιτήματα, η μη καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, οι σοβαρές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων στην κτηνοτροφία, καθώς και οι τιμές των προϊόντων που παραμένουν, όπως λένε, εξευτελιστικές.